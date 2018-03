Napoli - Verdi pedina chiave per il rinnovo di Sarri : Dal gran rifiuto di gennaio a idea concreta per giugno: il fantasista del Bologna è una esplicita richiesta di mercato del tecnico toscano per prolungare il suo rapporto con De Laurentiis

Il rinnovo di Sarri a un bivio : previsto incontro con De Laurentiis : Maurizio Sarri e il rinnovo: questo è il momento giusto. La sosta di campionato è iniziata piuttosto bene per il Comandante del Napoli, che ha ritirato il premio Maestrelli e ricevuto l’ennesima consacrazione nazionale. “Dobbiamo cercare di vincere ogni partita senza pensarci – ha detto Sarri – non dobbiamo pensare allo scudetto ma a dare […] L'articolo Il rinnovo di Sarri a un bivio: previsto incontro con De ...

Napoli - Sarri/ “Per il rinnovo del contratto valuterò bene - sulla sfida con la Juventus…” : Napoli, parla Sarri: “Per il rinnovo del contratto valuterò bene, sulla sfida con la Juventus…”. Le nuove dichiarazioni del tecnico dei partenopei a margine del trofeo Maestrelli(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Napoli - Sarri : "Non penso al rinnovo per ora. Juve-Napoli? Difficile dire se sarà decisiva" : "Il rinnovo del contratto? È un falso problema, ora non ci penso". Così Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, durante la consegna del trofeo Maestrelli a Montecatini, in provincia di Pistoia. Il ...

Napoli - dubbi di Sarri sul rinnovo poi un retroscena su Astori : Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto, duello avvincente con la Juventus. Nel frattempo si pensa al futuro ed al rinnovo del tecnico Sarri, ecco le importanti indicazioni dell’allenatore: “Non c’è mai stata aria di rassegnazione – ha dichiarato il tecnico a ‘Tv Luna’ – stiamo abituando e stiamo abituando i nostri tifosi e la stampa ad imprese straordinarie! Noi non dobbiamo essere prigionieri di ...

Napoli - Sarri : 'rinnovo falso problema - voglio dare il 100%' : Per cinque-sei squadre sono un momento di grande stress, con tanti giocatori che girano per il mondo ed hanno lo stress dei viaggi massacranti. Io vedrò i miei giocatori reduci dalle nazionali ...

Sarri : 'rinnovo? Solo se potrò dare il 100 %. Reina darà tutto - sulla Juve...' : sulla SOSTA - 'Le soste sono per noi allenatori, per i giocatori sono momenti di grande stress, giocano in giro per il mondo, oltre allo stress delle partite hanno stress di viaggi massacranti. ...

Milan - meglio di Gattuso hanno fatto solo Sarri e Allegri. rinnovo sempre più vicino : I nerazzurri non replicano per ora Milan-Chievo 3-2: ancora Andrè Silva, rimonta Champions per i rossoneri , Video Gol, Milan-Chievo diretta tv e live streaming oggi 18/3 Milan-Chievo probabili ...

Napoli - rinnovo Sarri : ecco quando ci sarà l'incontro con De Laurentiis : Maurizio Sarri ancora a Napoli . Aurelio De Laurentiis vuole rinnovare il contratto del proprio tecnico e, come scrive il Corriere dello Sport , la un incontro tra le parti ci sarà a fine mese, quando il campionato si fermerà.

Napoli-Sarri - si va verso il rinnovo : nessun problema la clausola da 8 milioni di euro : Napoli-Sarri, si va verso il rinnovo: nessun problema la clausola da 8 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Sarri- Maurizio Sarri sarebbe pronto a mettere nero su bianco il suo prolungamento contrattuale con il Napoli. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’allenatore azzurro ...

Napoli-Sarri - prove di rinnovo : De Laurentiis al lavoro per prolungare il contratto del tecnico toscano: sul piatto un'offerta da 4 milioni a stagione che sarà al centro di un colloquio previsto tra un mese