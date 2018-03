Il record dell’Italia sulle leggi elettorali : Quando Matteo Salvini sostiene che un nuova legge elettorale si può fare in sette giorni, non si sa se ridere o se piangere, visti i precedenti. leggi

Il record dell’Italia sulle leggi elettorali : Quando Matteo Salvini sostiene che un nuova legge elettorale si può fare in sette giorni, non si sa se ridere o se piangere, visti i precedenti. leggi

record Bank E3 Harelbeke 2018 : programma - orari e tv. Data e calendario della corsa : Continua il programma delle classiche del pavé in Belgio e venerdì 23 marzo si correrà la 61m edizione dell’E3 Harelbeke. Previsto un percorso di 206 km attorno alla cittadina di Harelbeke con la presenza di quindici durissimi muri, che renderanno la corsa molto selettiva. Lo scorso anno ci fu un podio tutto belga, con Greg Van Avermaet che superò allo sprint Philippe Gilbert e Oliver Naesen. La partenza è fissata alle 12.15, mentre l’arrivo è ...

“Amazing China” è record d’incassi al cinema : ecco la nuova frontiera della propaganda di Xi Jinping : Si chiama Amazing China ed è il nuovo fiore all’occhiello della propaganda cinese campione di incassi al botteghino. Pensato per esaltare l’operato del presidente Xi Jinping, il documentario realizzato dalla CCTV riassume in 90 minuti i successi inanellati nei primi cinque anni di governo, dalle opere infrastrutturali alla scienza, passando per il progetto Belt and Road, la nuova via della seta con cui Pechino punta a rilanciare gli scambi ...

Parto record a Cesena : mamma colpita da aneurisma dà alla luce una bimba prima dell’operazione : Ha Partorito la sua piccola nel reParto di Neurochirurgia dell'Ospedale 'Bufalini' di Cesena pochi istanti prima che i chirurghi la operassero per un gravissimo aneurisma cerebrale. Protagonista della vicenda, avvenuta qualche mese fa e coronata con il lieto fine, una giovane donna ravennate.Continua a leggere

Nel Vco esportazioni record : nel 2017 il miglior risultato dall'inizio della crisi : ... +7,7%, e dell'Italia , +7,4%, , segno di una rinnovata vivacità dopo lunghi anni di stagnazione dell'economia, che aveva alternato fiammate di ripresa e frenate improvvise. Il top nel casalingo La ...

NBA - la notte delle triple doppie da record : Westbrook fa 100 in carriera - James 14 in stagione : "Una benedizione incredibile: grazie al Signore lassù che mi fa scendere in campo e giocare allo sport che amo. Non lo do mai per scontato" le parole dell'MVP in carica dopo la sua 20tripla doppia ...

Bankitalia - cresce il reddito delle famiglie ma aumentano le disuguaglianze. record storico per la povertà : ROMA - L'economia migliora ma aumentano anche gli squilibri. Gli analisti della Banca d'Italia rilevano un aumento del 3,5% del reddito medio equivalente delle famiglie nel 2016, una buona notizia visto che ...

Soldini : Ora voglio battere il record sul Canale della Manica : GENOVA - L'ha definita ' una grande avventura ' Giovanni Soldini , il nuovo record ottenuto sull'antica rotta del tè. Ma il velista italiano non sembra avere alcuna intenzione di riposarsi: ' Stiamo ...

Test Montmelò - Vettel velocissimo - record della pista : Roma, 8 mar. , askanews, Sebastian Vettel vola nella terza giornata di Test della Formula 1 sul circuito catalano di Montmelò. Il tedesco della Ferrari, al volante della nuova SF71H, ha fatto segnare ...

F.1 - test Montmeló - Ferrari da urlo : nuovo record della pista per Vettel : Sebastian Vettel ha sbriciolato il vecchio record del circuito del Montmeló durante la sessione mattutina del penultimo giorno dei test pre-campionato di Formula 1. Il pilota di Maranello, con la ...

Giornata internazionale della donna - i mestieri - da record - che non ti aspetti : Chi l'ha detto che una donna non può fare il meccanico o il presidente di una squadra di calcio? La campagna lanciata dal'agenzia Afp per celebrare la Giornata internazionale della donna 2018 ...

Presentato il Trofeo Città di Milano : Fabio Scozzoli punta al record della manifestazione nei 50 e 100 rana : Riferimenti e media: Venerdì pomeriggio ci sarà presenza RAISPORT+ HD dalle 16.30 alle 18.30 Sabato l'evento sarà trasmesso in streaming