Il punto sulle commodities 20 marzo 2018 - video

Il punto sulle commodities 20 marzo 2018 : Il petrolio chiude un'altra settimana positiva, con un guadagno dello 0,5% circa a 62,34 dollari al barile. A sostenere il greggio ha contribuito l'ultimo rapporto mensile dell' Agenzia Internazionale ...

Asma grave - sono 10mila gli italiani che ne soffrono. Il punto sulle terapie : Il 6% della popolazione italiana soffre di Asma. Un problema che nel nostro Paese affligge circa 3 milioni di persone, di cui 10 mila colpite in forma grave. Dalle nuove frontiere della ricerca arrivano cure sempre più personalizzate, sulle quali si è fatto il punto oggi a Milano durante un simposio promosso da Gsk nell’ambito del XVI Forum internazionale di pneumologia. Fra gli argomenti al centro dei lavori i risultati dello studio ...

Il punto sulle commodities 13 marzo 2018 - [video] : Teleborsa, - Il petrolio chiude la settimana in rialzo dell'1,3% a 62,04 dollari al barile , galvanizzato dalla possibile riapertura dei colloqui fra USA e Corea del Nord e dal calo registrato dai ...

Il punto sulle commodities 6 marzo 2018 - [video] : Il metallo prezioso ha nuovamente risentito dell'apprezzamento del dollaro , dopo che il numero uno della Fed, Jerome Powell , ha prospettato un quadro migliore dell'economia a stelle e strisce, ...

Il punto sulle commodities 27 febbraio 2018 : Altra settimana positiva per il petrolio , che ha chiuso venerdì a 63,55 dollari, con un vantaggio superiore al 3% ai massimi da due settimane. A sostenere i prezzi ha contribuito il calo inatteso ...

Il punto sulle commodities 20 febbraio 2018 - [video] : Teleborsa, - Settimana positiva per il petrolio , che ha chiuso venerdì a 61,68 dollari , con un vantaggio superiore al 4%. L'OPEC ha rivisto al rialzo le stime di domanda e l'offerta non-OPEC , ...

Il punto sulle commodities 13 febbraio 2018 - [video] : Teleborsa, - Ottava drammatica per il petrolio , che ha chiuso venerdì a 59,20 dollari al barile , con un ribasso di circa il 9,5% . E' la prima volta quest'anno che il greggio scivola sotto la soglia ...

Non affatto male l’ASUS ZenFone 5 Lite : foto dal vivo e punto sulle specifiche : Emergono nuovi dettagli sul conto di ASUS ZenFone 5 Lite, di cui è stata pubblicata anche una foto dal vivo, che ne vede raffigurato chiaramente il versante posteriore, che sembra essere stato rivestito in vetro, cosa che gli regala un tocco di eleganza non affatto indifferente (non ci dispiacerebbe per nulla se il dispositivo si configurasse realmente come presentato nella foto che vi alleghiamo a seguire). Per il resto la situazione appare ...

Il punto sulle commodities 6 febbraio 2018 - [video] : Teleborsa, - Settimana negativa per il petrolio , che ha chiuso venerdì a 65,45 dollari al barile , con un ribasso di circa l'1%. L'elemento che ha pesato di più sul mercato è il sorpasso degli Stati ...

Infortunio Rincon - il centrocampista granata fa un punto sulle sue condizioni : Infortunio Rincon – Uno dei migliori in campo nella gara pareggiata dal Torino con la Sampdoria è stato sicuramente Thomas Rincon. Una prestazione da ‘general’ che non ha permesso ai palleggiatori blucerchiati di creare gioco. L’ex Juventus è uscito però un po’ acciaccato dalla gara di ‘Marassi’ mettendo in allarme Mazzarri che a centrocampo ha la coperta corta dopo il mancato arrivo di Donsah nel ...

Gina Lollobrigida / La stella sulla Walk of Fame di Hollywood : il suo punto di vista sulle molestie : Gina Lollobrigida, la stella sulla mitica Walk of Fame di Hollywood, la gioia e la commozione dell'attrice che ringrazia tutti e ricorda il cinema come il suo grande amore.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:12:00 GMT)

Infermeria Milan - il punto sulle condizioni di Rodriguez e Conti : brutte notizie per Gattuso : Infermeria Milan – Ricardo Rodriguez ha saltato la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio per una forte colica renale. Nella giornata di oggi il dottor Gianluca Melegati ha fatto un punto sulle sue condizioni in un comunicato apparso sul sito ufficiale rossonero: “Ricardo ha avuto una violenta colica addominale nella notte. Ora sta bene, sta recuperando, però naturalmente è molto debilitato. Sarà pronto per la ripresa ...

Bologna - il comunicato del club : Palacio ed i nuovi arrivi - il punto sulle condizioni della squadra : “A tre giorni dalla sfida alla Fiorentina, la squadra si è allenata questa mattina a Casteldebole. Riccardo Orsolini e Simone Romagnoli si sono uniti al gruppo lavorando regolarmente con i compagni, seduta differenziata per Rodrigo Palacio. Angelo Da Costa e Simone Verdi hanno svolto terapie, Antonio Santurro è rimasto a riposo per una sindrome influenzale”. Questo il comunicato del Bologna in merito all’allenamento odierno ...