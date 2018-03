Il Pd tratta sulle vicepresidenze | i nomi di Rosato | Cirinnà | Rossomando Capigruppo

La verità sull'asse Lega-M5SAccordo sulle Camere : i nomi Dietro le quinte si tratta sul governo : Accordo quasi fatto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulle presidenze di Camera e Senato. Al momento i nomi non ci sono ancora ma sul metodo l'intesa c'è. Un presidente ai pentastellati e uno al Carroccio, con buona pace per le proteste di Forza Italia Segui su affaritaliani.it

Vertice di centrodestra : via libera a Salvini a trattare sulle presidenze delle Camere : Toccherà a Matteo Salvini condurre il dialogo con le altre forze politiche, in particolare il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, in vista dell'elezione dei presidenti delle Camere. La ...

Stallo Napoli : il punto sulle trattative - Sarri adesso trema : Il Napoli è ancora a mani vuote a poche ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato. Maurizio Sarri ha chiesto un innesto in attacco per dare respiro al ben noto trio delle meraviglie, ma per adesso ogni opzione battuta da Giuntoli ha riscontrato ostacoli davvero insormontabili. Le ultime due opzioni piste in piedi sono ben note e portano ai nomi di Politano e Klaassen. Le novità che arrivano da casa Sassuolo non sono certo ...

Calciomercato Napoli - il punto sulle trattative : Un'altra importante vittoria contro il Bologna nell'ultima giornata di campionato, per rispondere alla Juventus e riprendersi il primo posto in classifica. Napoli ancora in vetta, con un punto di ...

Trump striglia May sulle trattative per la Brexit : 'Sarei stato più duro' Video : Intervistato dalla tv britannica Itv, il presidente americano #Donald Trump ha confermato di non essere un grande fan dell'#Unione Europea. Prima ha strigliato la collega #theresa may pur dicendo di provare rispetto nei suoi confronti sul modo in cui sta gestendo le trattative per la Brexit, poi ha accusato l'Ue di essere molto ingiusta in tema di commercio nei confronti degli Stati Uniti. Un atteggiamento diverso Il 24 giugno 2016, quando era ...

Trump striglia May sulle trattative per la Brexit : 'Sarei stato più duro' : Intervistato dalla tv britannica Itv, il presidente americano Donald Trump ha confermato di non essere un grande fan dell'Unione Europea. Prima ha strigliato la collega Theresa May (pur dicendo di provare "rispetto" nei suoi confronti) sul modo in cui sta gestendo le trattative per la Brexit, poi ha accusato l'Ue di essere "molto ingiusta" in tema di commercio nei confronti degli Stati Uniti. "Un atteggiamento diverso" Il 24 giugno 2016, quando ...

Calciomercato Inter - il ds Ausilio fa il punto sulle trattative in corso : le ultime novità : Calciomercato Inter – Inter, il ds Ausilio ha parlato oggi delle trattative di Calciomercato dei nerazzurri prima della gara contro la Spal della squadra di Spalletti. Interpellato da PremiumSport, Ausilio ha dichiarato: “Pastore? Sapete più voi di quanto in realtà i fatti dimostrano. A parte il piacere di sapere che Pastore vede l’Inter come opportuntà. Fra noi e lui c’è feeling ma fra il dire e il fare ci passa il PSG che è titolare del ...

Elezioni - minoranza Pd insoddisfatta sulle liste : trattativa con Renzi va avanti : Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle politiche. Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di questa notte e fino alle ...

Carrasco alla Roma?/ Calciomercato - è giallo sulle cifre sul tavolo : c'è pessimismo sulla trattativa : Calciomercato, Carrasco alla Roma? Monchi segue l'esterno belga dell'Atletico Madrid: c'è pessimismo sulla chiusura dell'affare. E' giallo sulle reali cifre. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:41:00 GMT)

Il Barcellona ha in mano il destino del calciomercato italiano : le ultime sulle trattative Rafinha e Deulofeu : Il Barcellona si appresta a chiudere altre due operazioni in uscita, entrambe verso l’Italia. La prima riguarda Gerard Deulofeu: tornato in estate dopo sei mesi eccellenti al Milan, l’esterno spagnolo non ha trovato lo spazio che si aspettava e, stando all’emittente “RAC1”, sarebbe ora a un passo dal Napoli. Sfumato Verdi, i partenopei avrebbero infatti virato sull’ex rossonero e la distanza fra offerta (15 ...

Udinese - Gerolin fa il punto sulle trattative per Jankto : Milan alla finestra : Il direttore sportivo dell’Udinese Manuel Gerolin, ha parlato di calciomercato relativamente al club friulano. La rosa di mister Oddo è stata presa d’assalto da diverse big dopo i recenti exploit, sopratutto il Milan ha bussato alla porta dell’Udinese per Jankto. Il ds Gerolin ha però chiuso le porte ad ogni ipotesi di trasferimento per il ceco, parlando a Sportitalia: “Jankto a gennaio non parte e l’abbiamo detto più ...

Mercato Inter - il punto sulle trattative : Milano, 17 gennaio 2018 - Il blitz spagnolo di Ausilio non ha ancora portato i frutti sperati. L' Inter prova a stringere per Rafinha Alcantara , centrocampista brasiliano di 24 anni, la cui volontà è ...

Emergono telefonate inquietanti sulle trattative Stato-mafia : Napoli – Questo il lungo post che il sindaco di Napoli, De Magistris, ha affidato alla sua pagina Facebook: “La settimana scorsa i bravi e... L'articolo Emergono telefonate inquietanti sulle trattative Stato-mafia su Roma Daily News.

Inter : Lopez è nerazzurro; Ramires e Rafinha - il punto sulle trattative Video : Lisandro Lopez è dunque il primo acquisto dell'#Inter nel calciomercato di gennaio [Video], ma non sara' l'unico. Luciano Spalletti ha avuto l'auspicato rinforzo in difesa che può costituire una valida alternativa al pacchetto dei centrali. Arriva in prestito fino a giugno per la cifra di 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Questa settimana però sara' decisiva anche per i due centrocampisti inti dal club nerazzurro. ...