Il nuovo trailer live action di Far Cry 5 è dedicato a Boomer

Bardack e Broly arrivano in Dragon Ball FighterZ a fine marzo : nuovo trailer e data ufficiale : Bandai Namco, come promesso, ci ha aggiornato sullo stato dei lavori riguardante i primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: con il character video dedicato al prode Bardack, il publisher ci informa che il padre di Goku e Broly, i primi due contenuti aggiuntivi che prenderanno parte al roster del picchiaduro di Arc System Works, saranno disponibili entro fine marzo! Per la precisione, i primi due personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ verranno ...

Sea of Thieves : pubblicato un nuovo trailer in live action : Sea of Thieves si appresta a salpare tra le onde del mercato, il gioco infatti ha già pubblicato sul suo sito l'intero elenco degli orari di apertura server, a partire dai quali i giocatori potranno riversarsi nel mondo realizzato con tanta cura dagli sviluppatori.In Italia gli utenti PC e Xbox One potranno iniziare a giocare a partire dalla mezzanotte di domani martdì 20 marzo.Per celebrare il lancio del gioco, Microsoft e Rare hanno deciso di ...

Un nuovo trailer di Nintendo Switch ci aggiorna sulle uscite primaverili : In solo un anno di vita, Nintendo Switch ha creato una lineup di giochi semplicemente incredibile, in grado peraltro di soddisfare porzioni di pubblico davvero vaste, dai più grandi a più piccoli. Le uscite previste per questa primavera per la piattaforma ibrida della Casa di Kyoto sembrano confermare questo trend e, per l'occasione, abbiamo anche un nuovo trailer. Il video è intitolato "Spring 2018" e illustra i videogiochi in uscita per ...

Dietro le quinte di Overkill's The Walking Dead nel nuovo trailer : Arrivano novità per Overkill's The Walking Dead, un nuovo video cii permetterà di dare un'occhiata alle varie fasi della creazione dell'accattivante teaser cinematografico, realizzato dagli specialisti di CG e VFX: Goodbye Kansas, che a dicembre 2017 ha svelato al pubblico il primo personaggio giocabile: Aidan.Il team illustrerà il processo tecnico e creativo alla base dello sviluppo di Aidan e quali accorgimenti sono stati adottati per generare ...

Tani è il protagonista del nuovo trailer di Ni no Kuni II : Revenant Kingdom : L'uscita di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom si avvicina sempre di più e Bandai Namco sta preparando i giocatori al lancio del suo gioco pubblicando interessante materiale.Ultimamente Ni no Kuni II: Revenant Kingdom lo abbiamo visto in azione in una serie di trailer, ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo scoprire Tani, il personaggio che si presenta come un esploratore e avventuriero che accompagnerà il princpe Evan nel suo ...

Un nuovo gameplay trailer per il survival post-apocalittico Far : Lone Sails : FAR: Lone Sails come ben saprete ha una data di uscita, e come riporta Dualshockers anche un interessante gameplya trailer.Nel trailer possiamo infatti dare uno sguardo al gameplay del gioco e ad alcuni interessanti scorci del design del titolo esplorativo.FAR: Lone Sails infatti è un gioco di avventura con tanto di veicoli e ambientato in un mondo post-apocalittico in cui potremo gestire la nostra nave. Durante il nostro viaggio verso mete ...

Total War Saga : Thrones of Britannia pubblica un nuovo trailer : Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di vedere parecchio riguardo Total War Saga: Thrones of Britannia, e anche oggi la musica non cambia.Come riporta Dualshockers, nel nuovo trailer cinematografico pubblicato per il gioco, possiamo vedere Guthfrid di Northymbre in prima linea. Un tempo schiavo, adesso il Vichingo foverna il regno angolo-sassone cercando di portare la prosperità nella sua terra.Guthfrid di Northymbre non sarà l'unico ...

Sega rivela un nuovo racing game dedicato a Sonic con tanto di trailer : Al SXSW 2018 Sega annuncia, oltre alla nuova versione di Sonic Mania, Sonic Mania Plus, anche un nuovo racing game dedicato al celebra porcospino blu.Come riporta VG247 infatti al termine dell'evento, in seguito all'annuncio di Sonic Mania Plus il quale si pone come riedizione del gioco dello scorso anno con nuovi contenuti e aggiornamenti, è stato fatto l'annuncio di un nuovo titolo corsistico rivelando un interessante trailer.Come possiamo ...

Il nuovo trailer di Avengers : Infinity War con i Guardiani della Galassia : È elettrizzante, emozionante, in grado di mischiare momenti drammatici ad altri più divertenti. Per il secondo trailer di Avengers: Infinity War appena lanciato da Disney ci sono voluti 4 mesi ma l’attesa è stata premiata. La parola d’ordine rimane crossover: questa volta, infatti, ai Vendicatori si uniscono i Guardiani della Galassia, oltre che ad altri eroi Marvel come Spider-Man (Tom Holland) e Dottor Strange (Benedict ...

Far Cry 5 : ecco il nuovo trailer live action "Il Sermone" : Ubisoft prosegue la sua campagna di marketing, come riportato da Videogamer, con un nuovo live action trailer dedicato a Far Cry 5 intitolato "Il Sermone" pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube della compagnia. In attesa dell'uscita del gioco, Ubisoft ha continuato a delineare il mondo della fittizia Hope County e questa volta il protagonista del trailer in questione è un giovane malvivente in fuga dalla polizia che finisce per trovare ...

La vita del mercenario al centro del nuovo trailer di Battletech : Mentre pochi giorni fa abbiamo scoperto la finestra di lancio per lo strategico a turni di Harebrained Schemes, Battletech, ecco che oggi il titolo torna protagonista con un nuovo video.Come segnala Dualshockers, il team di sviluppo e Paradox Interactive hanno condiviso un nuovo trailer che ci mostra alcune delle particolarità presenti in Battletech.Infatti, all'interno del gioco, non si tratterà solamente di essere i più abili in battaglia, i ...

Ready Player One : l'ultimo trailer del nuovo sci-fi di Steven Spielberg è uno spettacolo per gli occhi - Best Movie : ... figura sicuramente Ready Player One , nuovo blockbuster diretto dal sommo Steven Spielberg , che per l'occasione, ci porta tra le vaste e fantasiose lande di OASIS, un mondo virtuale in cui tutto è ...