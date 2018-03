Il nuovo presidente è Federico Meo

Cariveneto (Intesa Spaolo) : Federico Meo nuovo presidente : Padova, 20 mar. (AdnKronos) - L’Assemblea degli azionisti riunitosi oggi in seduta ordinaria ha nominato Federico Meo, nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio del Veneto (Intesa Spaolo) , in sostituzione di Gilberto Muraro dimessosi per motivi personali. Meo, 67 ann

Serie A - Miccichè nuovo presidente : "Obiettivo valorizzare il calcio italiano" : Dobbiamo trovare le soluzioni per valorizzare e sviluppare il calcio italiano, che è il migliore al mondo. La Spagna ha grandi campioni, Inghilterra e Germania grandi squadre, ma in Italia - ha ...

Lega Serie A : Miccichè nuovo presidente all’unanimità : Lega Serie A: Miccichè nuovo presidente all’unanimità I 20 club in assemblea a Milano hanno confermato il consenso unanime per il presidente di Banca Imi Continua a leggere L'articolo Lega Serie A: Miccichè nuovo presidente all’unanimità proviene da NewsGo.

Calcio : Gaetano Micciché eletto nuovo presidente della Lega A : E’ stato ufficialmente eletto il nuovo presidente della Lega A di Calcio. A Milano i 20 club della massima serie hanno votato all’unanimità Gaetano Micciché. 67 anni, palermitano, è il presidente di Banca Imi del Gruppo Intesa San Paolo. Si tratta del secondo presidente per la Lega, fino ad ora guidata da Maurizio Beretta, in carica per due mandati (dal 2010 al 2017). “Non conosco personalmente Micciché, ma so che è un grande ...