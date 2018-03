Il meglio del ' 68 da riscoprire

Juve - Del Piero : 'Dybala? Sulle punizioni sono meglio io - ma può crescere. Su Buffon...' : Buffon? Tutto il mondo aspetta che possa alzare questa Champions League, ma da parte mia posso dirgli che a prescindere rimarrà sempre il numero uno '. Abbiamo parlato con... @delPieroale ! 2 domande ...

Trasferimento dell’embrione : è meglio trasferire allo stadio di embrioni o di blastocisti? : La fecondazione del gamete femminile (ovocita) presente nelle ovaie con il gamete maschile (spermatozoo) presente nel liquido seminale porta alla formazione iniziale del cosiddetto zigote, ovvero di una cellula caratterizzata da un nuovo patrimonio genetico, frutto della fusione di quello femminile e di quello maschile. Lo zigote, crescendo grazie a una serie di divisioni cellulari, permetterà lo sviluppo di un nuovo individuo: dallo zigote si ...

March Madness - da Virginia a Loyola-Chicago : meglio e peggio del weekend : Primo weekend passato, senza nemmeno il tempo di accorgersi. Ci risvegliamo col cerchio alla testa, ebbri di un weekend da 48 partite e pochissime ore di sonno. In attesa di ricaricare le pile, ecco ...

Tennis - Del Potro in Paradiso : "Sì - sono tornato". Federer : "meglio perdere così" : Ho stupito me stesso, ora voglio stupire il mondo del Tennis. Ho vissuto momenti durissimi, voglio non pensarci più. Sto cercando di vivere la mia vita al massimo, giocando al meglio delle mie ...

Pd. Veltroni : a certe condizioni e con la regia del Colle Pd dialoghi con M5S. Calenda : meglio di no : A favore di prove di dialogo con i 5 Stelle anche gli esponenti dell'area 'Emiliano', Lumia: "apriamo un confronto serrato e verifichiamo se le loro proposte di governo sono un bluff oppure no". Fortemente contrario Rosato, della direzione nazionale: "Abbiamo detto che stiamo all'opposizione, mi sembra un concetto chiaro"

LE SCELTE DEL PD/ Un'alleanza con M5s meglio di Calenda e Macron? : Il Pd, ridotto a sinistra omeopatica, deve rilanciare i suoi princìpi attivi: eguaglianza e redistribuzione. Prendendo in parola i grillini. L'opposizione non giova. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Qui Firenze, così gli ex "amici" sparano su Renzi, di D. MarchettiPIL E LAVORO/ Forte: l'Italia resterà ingabbiata anche nel 2018, int. a F. Forte

Su eBay c’è “Il meglio del Tech a prezzi super” : ecco gli smartphone Android in offerta : eBay propone "Il meglio del Tech a prezzi super": fino a mercoledì 21 marzo saranno proposti sconti fino al 60% su una vastissima selezione di prodotti di tecnologia. Non mancheranno gli smartphone Android, e in particolare Huawei P10 Lite e Samsung Galaxy A8 (2018) L'articolo Su eBay c’è “Il meglio del Tech a prezzi super”: ecco gli smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

“Tina vattene!”. Trono Over : guai per la Cipollari. Un eccesso di rabbia e di acredine incontrollabili stanno segnando il destino dell’opinionista di Uomini e Donne. Il suo comportamento nei riguardi di Gemma Galgani è diventato intollerabile : “È meglio se te ne resti a casa…” : Gelosie, antipatie e desiderio di primeggiare. Si può riassumere così il percorso di Tina Cipollari a Uomini e Donne. entrata illo tempore come corteggiatrice, è poi passata al ruolo di tronista. Non avendo trovato il vero amore, ma avendo incontrato il favore del pubblico, la vamp di Ronciglione è poi traslata come una Madonna sullo scranno degli opinionisti e ormai sono anni che dice la sua sulle pene d’amore dei vari personaggi ...

Oggi è la Giornata Mondiale del Sonno. I consigli per dormire meglio : attenti a lavarvi i denti... : ... 'Quando il sonno è sano, felicità e salute abbondano' 2016: 'Il buon sonno è un sogno possibile' 2017: 'Dormi in modo sano, la vita ne gioverà' 2018: 'Unisciti al mondo del sonno e proteggi i tuoi ...

L’ex modella di Victoria’s Secret : «Sono ingrassata - e non sono mai stata meglio» : Dopo anni passati a misurare girovita, bacino e cosce, a controllare il numero delle calorie di ogni singolo pasto, a sentire di non avere fatto abbastanza per rimanere in linea, L’ex modella di Victoria’s Secret Bridget Malcolm, 26 anni, ha deciso di averne abbastanza. Ha smesso la sua dieta ferrea e ha cominciato a prendere peso. E, adesso, si sente finalmente «libera», come ha raccontato sul suo blog. Ad agosto, la modella australiana ...

“Le italiane? meglio le filippine…”. Il web infuriato per l’annuncio della catena di fast food. Il perché di quelle parole (e la reazione degli utenti) : Una catena che ha da sempre messo la comunicazione al centro del proprio progetto, puntando forte su simpatia e irriverenza per attirarsi le attenzioni dei clienti. E che è riuscita sicuramente nell’impresa di far parlare di sé grazie a un annuncio per un posto di lavoro come cassiera che non è affatto passato inosservato. La catena di fast food Burgez è stata infatti sommersa di critiche e accuse di razzismo e sessismo per aver ...

Giornata mondiale del sonno : l’acqua aiuta a dormire meglio : Il 16 marzo si celebra il World Sleep Day, ricorrenza che ogni anno cade nel secondo venerdì di marzo ed è organizzata dalla Commissione della Giornata mondiale del sonno della World Association of Sleep Medicine con l’obiettivo di celebrare i benefici di un sonno buono e salutare e di richiamare l’attenzione sulle problematiche legate ai disturbi del sonno e alle relative cure, necessità di informazione e aspetti sociali, nonché di ...