Il marito di Imma Villani si è ucciso - trovato morto Pasquale Vitiello : Si è ucciso con la stessa pistola con cui aveva freddato la moglie, Imma Villani. Il corpo di Pasquale Vitiello è stato trovato non lontano dalla scuola di Terzigno, in provincia di Napoli, dove ieri mattina si era consumato l'ennesimo femminicidio italiano. A ritrovare il corpo dell'uomo sono stati i carabinieri: il cadavere era in via Vicinale Mauro Vecchio, in un vecchio rudere, coperto dalla vegetazione alta. Pasquale Vitiello, subito dopo ...

Imma uccisa a scuola dal marito - la figlia non sa nulla : "Mamma? Mi viene a prendere dopo - lo so" : Il dramma nel dramma: la figlia di Immacolata Villani e Pasquale Vitiello ancora non sa che il papà ha sparato contro la mamma, uccidendola proprio davanti alla scuola 'Domenico Savio'...

Imma - uccisa davanti a scuola dal marito : «Voglio solo parlarti» : Pasquale Vitiello, 36 anni, l’ha attesa davanti alla scuola della figlia, poi le ha sparato ed è fuggito

Immacolata - 31 anni - uccisa fuori dalla scuola dei figli : ricercato il marito - si stavano separando : Una donna di 31 anni è stata uccisa questa mattina a Terzigno, nel napoletano. Il marito è ricercato. Tra i due era in corso la separazione. Secondo le prime...