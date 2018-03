Il James Bond di Danny Boyle sarà femminista?

Danny Boyle lavora a nuovo James Bond : E a chi gli chiedeva se la Bond Girl verra' presentata in modo diverso nell'era del #Metoo, lui ha risposto: "riconosciamo l'eredità del mondo di Bond, ma scriviamo anche nel mondo moderno".

Tom Hardy - dopo Venom niente James Bond ma Al Capone : I rumors che parlavano di Tom Hardy come possibile nuovo James Bond? Per il momento sono finiti nel congelatore. L’attore ha infatti deciso di vestire ben altri panni, ovvero quelli di Al Capone. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post di Instagram, in cui sembra già essere entrato nella parte (foto in bianco e nero, volto semi-coperto dal fumo di sigaro e la frase «Time for Al Cap»). Hardy è tra gli attori con più ruoli da ...

Daniel Craig - i 50 anni del James Bond venuto dal proletariato : Nato a Chester, in Gran Bretagna, il 2 marzo 1968, dall'insegnante d'arte Carol Olivia Williams e dal gestore di un pub Timothy John Wroughton Craig, Daniel Craig si è laureato alla Guildhall School ...

James Bond A LUTTO : SI È SPENTA LA MENTE DI 007 : Non solo: tra i suoi capolavori che l'hanno reso celebre i già citati film della saga dedicata all'agente segreto più amato al mondo, JAMES BOND: La spia che mi amava , 1962, , Si vive solo due volte ...

È morto il regista britannico Lewis Gilbert - che aveva diretto vari film di James Bond : È morto il regista britannico Lewis Gilbert, che aveva diretto vari film di James Bond: aveva 87 anni. Non si conoscono ancora le cause della morte. Gilbert era nato nel 1920, iniziò la sua carriera nel cinema recitando alcuni ruoli The post È morto il regista britannico Lewis Gilbert, che aveva diretto vari film di James Bond appeared first on Il Post.

Daniel Craig - che cosa è successo a James Bond? La faccia del divo ai Bafta non è quella che siamo abituati a vedere : Che è successo, Daniel? In molti stanno facendo questa domanda al divo di 007 che alla cerimonia dei Bafta è apparso non proprio in grandissima forma. O almeno, diverso da come ce lo ricordavamo. La faccia di Daniel Craig ha infatti subito una evidente trasformazione: in molti sospettano si tratti di chirurgia estetica anche se il realtà l’effetto non è “tirato”. Daniel Craig, are you in there? Fans are startled by James Bond ...

Christopher Nolan regista del nuovo James Bond? Le ultime dichiarazioni del regista inglese : I fan di Christopher Nolan faranno meglio a mettere il cuore in pace: interrogato al riguardo da una radio, il regista inglese ha chiarito una volta per tutte il suo coinvolgimento nel nuovo film di James Bond - e no, non ci sarà lui dietro la macchina da presa. Ospite del programma Desert Island Disc sull’emittente inglese BBC Radio 4, il regista di Dunkirk ha parlato di come accada spesso che il suo nome venga legato al franchise di 007, ...

James Bond sbarca su TV8 con la prima tv in chiaro di Spectre : James Bond sbarca su TV8 (tasto 8 del telecomando, anche in HD su Sky canale 121). Domenica 18 febbraio alle 21.15 andrà in onda in prima tv in chiaro Spectre, il 24esimo film della serie di 007 con protagonista Daniel Craig nel ruolo delle celebre agente segreto. Un criptico messaggio dal passato affida a James Bond una missione in solitaria prima a Città del Messico, poi a Roma, dove incontra Lucia Sciarra (Monica Bellucci), la ...

Chris Hemsworth - il candidato al ruolo di James Bond che non ti aspett(av)i : Un argomento che non smette di tenere banco è il futuro di James Bond. Sappiamo che, nonostante le resistenze iniziali, Daniel Craig si è convinto a vestire per un’ultima volta i panni dell’Agente 007 per il film Bond 25, che però arriverà nelle sale solo nel 2019. Chi arriverà, però, dopo di lui? Di nomi ne sono stati fatti già tanti e c’è stato persino Idris Elba (anche lui tra i papabili), che sostiene possa esserci la ...

Marocco : un viaggio affascinante in treno sulle tracce di James Bond : Marocco: un viaggio affascinante in treno sulle tracce di James Bond Un itinerario sulle tracce dell’agente 007 nel Deserto Orientale, da Oujda a Bouarfa. Continua a leggere L'articolo Marocco: un viaggio affascinante in treno sulle tracce di James Bond sembra essere il primo su NewsGo.

Il nuovo James Bond : dopo Daniel Craig - quale 007? : Ci sono serie cinematografiche che diventano cult e poi tradizione: è il caso di quella di James Bond, personaggio nato dalla penna di Ian Fleming e poi arrivato al cinema per la prima volta nel 1962 con Agente 007 – Licenza di uccidere. A vestire i suoi panni, all’epoca, Sean Connery che troviamo in ben sei film. dopo di lui arrivarono George Labenzy (per un film), Roger Moore (per sette), Timothy Dalton (per due), Pierce Brosnan (per ...

HARRY STYLES / Dagli One Direction a James Bond : il cantante tra i papabili sostituti di Daniel Craig : HARRY STYLES potrebbe essere il James Bond perfetto in sostituzione di Daniel Craig. A confermare l'abilità del cantante degli One Direction è il montatore Lee Smith.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:23:00 GMT)