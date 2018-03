IL GRANDE MATCH Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone e Robert De Niro oggi | 20

Il GRANDE MATCH - film stasera in tv 20 marzo : trama - curiosità - streaming : Il Grande Match è il film stasera in tv martedì 20 marzo 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è diretta da Peter Segal e vede come protagonisti Sylvester Stallone e Robert De Niro. Nel cast anche Kevin Hart, Alan Arkin, Kim Basinger. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Grande Match, film stasera in tv: scheda TITOLO ...

DIRETTA Reggina-Monopoli: risultato finale 1-2, partita di Serie C girone C in programma domenica 11 marzo 2018.

Calcio - Europa League 2018: Milan e Arsenal si sfidano giovedì 8 marzo, alle ore 19.00 a San Siro nell'andata degli ottavi di finale dell'Europa League 2017-2018. Sarà un confronto tra due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Il Milan è in grande ascesa grazie alla cura Gattuso e, dopo uno scialbo avvio di stagione, ora culla

Champions League 2018, Grande attesa per la sfida del Santiago Bernabeu quando il Paris Saint German andrà in casa del Real Madrid. L'altra sfida invece è Porto-Liverpool.

Si sta giocando il lunch match della 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Roma, gara importante per i rispettivi obiettivi. La partita si sblocca subito, il marcatore è Under, partenza sprint per la squadra di Di Francesco. Nel frattempo tensione prima del match, le due tifoserie sono venute a contatto a circa 200 metri dallo stadio Bentegodi, momenti di grande tensione