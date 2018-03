Il curioso caso di #senzadime e dei suoi improbabili messaggeri

FIGC - il curioso caso del procuratore federale Giuseppe Pecoraro : a quando le dimissioni? : L'Italia, si sa, è un paese molto strano sotto tanti aspetti ed il mondo calcistico non fa eccezione. Da processi andati avanti per 'sentimento popolare', a squalifiche assurde, fino al caso Pecoraro e la prova TV chiesta per Benatia, con il difensore della ...