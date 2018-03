Il crollo delle nascite in Europa e in Italia | spiegato bene

crollo ponte a Miami : il bilancio delle vittime sale a 6 : La polizia di Miami ha reso noto che il bilancio delle vittime del Crollo del ponte pedonale si è aggravato: è salito a 6. Il ponte, ha sottolineato la polizia, non era stato ancora aperto quando è crollato sulle auto sottostanti. L'articolo Crollo ponte a Miami: il bilancio delle vittime sale a 6 sembra essere il primo su Meteo Web.

Inflazione frenata dal crollo dei prezzi delle verdure : In un momento di grande difficoltà " conclude l'associazione dei coltivatori diretti " acquistare frutta e verdura nazionale è un atto di solidarietà a favore dell'economia e dell'occupazione locale, ...

Coldiretti : a far diminuire l’inflazione è il crollo dei prezzi delle verdure : A far diminuire l’inflazione è il crollo dei prezzi delle verdure con i vegetali freschi che fanno registrare una diminuzione del 21,6% ma si attende ora il rimbalzo verso l’alto a causa dei danni causati dal gelo siberiano che ha distrutto le coltivazioni in pieno campo ed ostacolato le consegne con effetti sulle disponibilità di mercato. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione a ...

Maltempo Sardegna : crollo delle temperature - da lunedì gelo siberiano : Il gelo siberiano sta per raggiungere anche la Sardegna: nei primi giorni della prossima settimana la colonnina di mercurio potrebbe scendere anche di 8°C. Sabato è previsto il primo lieve calo, domenica situazione stabile e poi il termometro segnerà un calo da lunedì. Le minime di domani secondo Arpas si assesteranno tra lo zero di Villanova Strisaili e gli 8 di Dorgali, le massime tra i 5 di Illorai e i 15 di Orosei. Secondo le previsioni ...

Direttta/ Casalmaggiore Schwerin (risultato finale 0-3) : crollo delle lombarde in casa (Cev Cup - quarti) : Diretta casalmaggiore Schwerin: risultato finale 0-3. crollo totale della squadra lombarda nell'andata dei quarti di Cev Cup. Le tedesche dominano dall'inizio alla fine, adesso è dura(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:58:00 GMT)

Alimenti : crollo delle vendite delle bibite gassate - in 10 anni -20% : Gli italiani bevono sempre meno bibite gassate: in dieci anni, dal 2006 al 2016, le vendite sono letteralmente crollate, il 20% in meno (-19,43%). “Il calo forte è dovuto da una parte alla crisi congiunturale, poi si registrano anche cambiamenti nelle abitudini dei consumatori“, spiega all’Adnkronos David Dabiankov, direttore generale di Assobibe, l’associazione italiana degli industriali delle bevande analcoliche. Si ...

Amatrice - indagato il sindaco Sergio Pirozzi per il crollo di una delle palazzine : Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Rieti per il crollo di una delle tre palazzine di piazza Sagnotti in seguito al sisma del 24 agosto 2016. Insieme a Pirozzi, a quanto apprende l'ANSA da fonti giudiziarie, risulterebbe indagate altre 7 persone. L'ipotesi di reato contestata è di omicidio colposo. Nel crollo delle palazzine di piazza Sagnotti persero la vita 19 ...

crollo delle nascite - il caso Lazio : nel 2017 flessione del 7% : Altri 9 mila nati in meno, mentre i morti in più sono stati 31 mila: così lo scorso anno il saldo naturale della popoLazione residente in Italia è salito al livello record di 183...

Cala il numero degli italiani ma sale l’età media. Sempre più vecchi - nuovo crollo delle nascite : La popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100 mila in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dell’1,6 per mille. A fornire il dato è l’Istat nel Rapporto sugli indicatori demografici. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di bilancio tra il saldo naturale (nascite-decessi), -183mila...

Cala il numero degli italiani ma cresce l’età media. Sempre più vecchi - nuovo crollo delle nascite : La popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100 mila in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dell’1,6 per mille. A fornire il dato è l’Istat nel Rapporto sugli indicatori demografici. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di bilancio tra il saldo naturale (nascite-decessi), -183mila...

Perché il crollo di Wall Street - e delle Borse mondiali - era nell'aria : Gli analisti di Goldman Sachs l'avevano detto a fine gennaio: ma sarà solo una correzione dei mercati e non l'inizio di una fase ribassista

Il crollo di Bitcoin e delle criptovalute - spiegato : Da lunedì a oggi l'intero mercato ha perso oltre il 35 per cento: qualcuno dice che è scoppiata la bolla, molti invitano alla calma The post Il crollo di Bitcoin e delle criptovalute, spiegato appeared first on Il Post.

Continua il crollo delle criptovalute : Bitcoin ha perso metà del valore in 30 giorni : È stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire , in occasione del suo discorso alle forze economiche, ai funzionari e alla stampa, ad annunciare martedì 16 di aver preso la decisione di istituire ...

Il crollo di Bitcoin e delle criptovalute - spiegato : Da lunedì a oggi l'intero mercato ha perso dal 30 al 40 per cento: qualcuno dice che è scoppiata la bolla, molti invitano alla calma The post Il crollo di Bitcoin e delle criptovalute, spiegato appeared first on Il Post.