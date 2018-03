Il cellulare gli cade al cinema - resta incastrato con la testa sotto la poltrona e muore : Il dramma è avvenuto al Vue cinemas di Birmingham, in Inghilterra. L'uomo è rimasto bloccato sotto il poggiapiedi della poltrona elettrica reclinabile ed è stato colto da infarto. Una settimana dopo è morto in ospedale.Continua a leggere

“Ero pietrificato” : morta la moglie - trova una foto sul suo cellulare. Era passata una sola settimana dal funerale - la più difficile della sua vita. Poi la scoperta che mai si sarebbe aspettato : Non è impresa facile trovare l’anima gemella. Il protagonista di questa storia, però, c’era riuscito. E se l’era anche sposata quella ragazzina conosciuta a scuola. A quei tempi, però, non immaginava mica che un giorno sarebbe diventata sua moglie. E figurarsi, poi, se immaginava che il destino sarebbe stato così crudele a strappargliela via prima del tempo. Nessuno gliela ridarà mai più indietro, ma a volte la vita, per ...

“Un lato B da urlo”. Uomini e Donne : è scandalo per gli scatti hot. La storia tra Ida e Riccardo è andata a rotoli e adesso spunta il mistero delle foto scottanti sul cellulare del cavaliere : ecco chi è Donatella e soprattutto le sue foto : Il trono over richiama sempre l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. Normalmente i siparietti più interessanti sono offerti da Gemma Galgani e Tina Cipollari coadiuvate da Giorgio Manetti, ma non solo loro destano grande interesse. Ultimamente abbiamo visto come una delle coppie sia entrata in crisi per un terzo incomodo. Parliamo di Ida e Riccardo che sembravano sulla buona strada per instaurare una relazione seria. Ma ...

Salute : giocare sul cellulare prima di dormire migliora la qualità del sonno : Uno studio effettuato da un team del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in collaborazione con il Dipartimento NEUROFARBA (Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino) di Firenze, pubblicato su Behavioral Sleep Medicine, ha rilevato che cimentarsi in giochi come Ruzzle prima di andare a dormire migliora il sonno e la sua qualità. I risultati hanno ...

Disavventura per Gigi Riva : fa l'elemosina e il mendicante gli ruba il cellulare : Gigi Riva è cresciuto nelle giovanili del Legnano ma ha legato la sua intera carriera calcistica al Cagliari. Con il club sardo "Rombo di Tuono, come fu ribattezzato da Gianni Brera, ha giocato 370 partite e realizzato 207 reti in tutte le competizioni, vincendo lo storico Scudetto della stagione 1969-1970. Riva è stato anche un pilastro della nazionale italiana con cui giocò 42 partite segnando 35 reti. Con gli azzurri si laureò ...

SCUOLA/ Studente copre di insulti e bestemmie la prof che gli ha fatto cadere il cellulare : In un istituto scolastico di Como uno Studente dà in escandenscenza insultando e bestemmiando contro il proprio insegnate, accusato di avergli fatto cadere il cellulare(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 16:34:00 GMT)

Gigi Riva derubato da un mendicante : 'Lo ha abbracciato e gli ha sfilato il cellulare' : Quando la generosità si trasforma in beffa. Gigi Riva , storico ex bomber del Cagliari e della Nazionale azzurra, sarebbe stato derubato del telefonino dopo aver dato l'elemosina ad un mendicante ...

Gigi Riva derubato da un medicante : "Gli ha dato l'elemosina - lo ha abbracciato e gli ha sfilato il cellulare" : A Gigi Riva, ex calciatore e campione italiano nel 1970 con la maglia del Cagliari, è stato rubato il cellulare da un mendicante a cui poco prima aveva dato l'elemosina.Il furto è avvenuto qualche giorno fa, sembrerebbe che il mendicante abbia abbracciato Gigi detto "rombo di tuono" per ringraziarlo dell'elemosina che gli era stata offerta poco prima dall'ex campione, proprio durante l'abbraccio si sarebbe impossessato del ...

Shock Gigi Riva - aiuta un mendicante e lui per ‘ringraziarlo’ gli ruba il cellulare! : Gigi Riva, ex grande bomber del Cagliari e della Nazionale italiana, è stato protagonista di un gesto di generosità che si è però trasformato in beffa. ‘Rombo di tuono’ vedendo un mendicante extracomunitario in condizioni di estrema povertà ha deciso di aiutarlo donandogli qualche soldo. A quel punto il mendicante si è alzato per ringraziare Riva del denaro appena offerto ma abbracciandolo gli ha sfilato dalla tasca il cellulare per ...

Mendicante abbraccia Gigi Riva per ringraziarlo e gli ruba il cellulare : Disavventura per Gigi Riva. L'ex campione di Cagliari e nazionale aveva appena dato qualche soldo a un Mendicante che sosteneva di non mangiare da giorni. Il Mendicante a quel punto si è...

“Filma” gli agenti con il cellulare : arrestato dalla Polizia : “Filma” gli agenti con il cellulare, arrestato dalla Polizia Locale. Porta: “Tolleranza zero con chi diffama il Corpo e gli agenti” Sprezzante e carico di... L'articolo “Filma” gli agenti con il cellulare: arrestato dalla Polizia su Roma Daily News.

Il cellulare gli è esplode in mano durante la carica : 12enne perde un dito e diventa cieco : Il cellulare gli è esplode in mano durante la carica: 12enne perde un dito e diventa cieco Meng Jisu, 12enne cinese, è stato ritrovato dalla sorella, completamente ricoperto di sangue, dopo che il suo telefono cellulare ‘made-in-China’ è esploso durante la ricarica. Il ragazzino è rimasto cieco all’occhio destro e ha perso l’indice di una […] L'articolo Il cellulare gli è esplode in mano durante la carica: 12enne ...

Treno deragliato a Pioltello : 'Fotografavano con il cellulare la morte come se fosse uno spettacolo da postare sui social' - : Quando i social network diventano una vera e propria ossessione e scavalcano il briciolo di umanità che sembra essere rimasto intatto nel mondo. Una storia come molte altre volte si è letto sui giornali quella che è successa a seguito del Treno deragliato a Pioltello. Il 10481, partito alle 17:36 da Milano Porta Garibaldi e diretto a ...

Morde la batteria per il cellulare e gli esplode in bocca Video : Gli è esplosa in bocca una batteria di iPhone dopo averla addentata per rendersi conto se fosse o meno originale. È accaduto in un negozio cinese. Le Videocamere interne hanno ripreso la scena dell’incidente e il Video ha fatto il giro del mondo diventando virale in poche ore. Voleva ben testare il prodotto e in particolare valutarne la resistenza ed evitare di acquistare qualcosa di costoso e contraffatto, ma il metodo che ha scelto Mordere la ...