Il cda di Cambridge Analytica sospende l' ad Alexander Nix

(Di martedì 20 marzo 2018) Il cda diha sospeso l'amministratore delegatoNix "con effetto immediato, in attesa di una indagine indipendente e completa". Lo si legge in un comunicato della società inglese.In giornata Nix, a proposito dei video carpiti da Channel 4 che sembrano incastrarlo con altri manager, ha detto che "le apparenze possono ingannare".Nix, intercettato dai giornalisti all'uscita del suo ufficio di New Oxford Street, si limita a poche battute prima di allontanarsi: parla di filmati tagliati e montati ad arte, mentre nega di aver mentito al parlamento britannico o alle autorità americane sull'utilizzo dei dati di 50 milioni di utenti Facebook ottenuti dalla sua azienda.La base londinese di, che ha sedi anche a Washington e New York, resta intanto in attesa di una possibile perquisizione chiesta da Elizabeth Denham, capo dell'authority ...