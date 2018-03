Il caso Cambridge Analytica fa tremare Facebook

Facebook - caso Cambridge Analytica : Zuckerberg convocato dalla commissione Cultura britannica : ...e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un'audizione sullo scandalo relativo all'abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge Facebook e la società di consulenza politica ...

Il caso Cambridge Analytica - spiegato bene : Perché Facebook è di nuovo oggetto di accuse e critiche su come gestisce i nostri dati, e cosa c'entrano Donald Trump e la Russia The post Il caso Cambridge Analytica, spiegato bene appeared first on Il Post.

Cos'è il caso Cambridge Analytica? : Poi diventa contitolare dell'hedge fund Renaissance Technologies, una delle più formidabili macchine per fare soldi del mondo, che usa i dati e l'intelligenza artificiale per decidere gli ...

Perché il caso Cambridge Analytica dovrebbe preccupare anche te : Un quiz su Facebook fatto da 270mila persone ha portato alla profilazione di 50 milioni di utenti. Ecco Perché il caso Cambridge Analytica riguarda anche te

Perché il caso Cambridge Analytica dovrebbe preccupare anche te : Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato i “Cambridge Analytica Files”. Credits: The Guardian Le rivelazioni del whistleblower Christopher Wylie, ex dipendente di Cambridge Analytica hanno il potenziale di diventare uno dei maggiori casi giornalistici degli ultimi anni. Lo scoop, pubblicato negli ultimi giorni dall’Observer e dal New York Times dopo mesi di verifiche e trattative con la fonte, tiene infatti insieme diversi ...

caso Regeni - a Cambridge una borsa di studio in sua memoria - : L'università lavora all'iniziativa per ricordare il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. Il giovane studiava nell'ateneo inglese e da qui era partito per l'Egitto. Nelle scorse ore è stata ...

