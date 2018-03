Il carattere e la personalità di vostro figlio secondo il segno zodiacale

vanityfair

(Di martedì 20 marzo 2018) Il bebè più atteso di questo 2018 è senza dubbio lui: il piccolo Leone, erede della dinastia Ferragnez, che è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo. Ma Chiara Ferragni non è l’unica vip che partorirà quest’anno: a farle compagnia c’è anche la futura regina Kate Middleton, in dolce attesa del terzo royal baby, dopo George e Charlotte. Oltreoceano, c’è anche una raggiante Eva Longoria, che a maggio darà alla luce il suo primo, frutto dell’amore con con l’imprenditore Pepe Baston. LEGGI ANCHEChiara Ferragni e Fedez genitori: è nato Leone Insomma, la cicogna quest’anno avrà il suo bel daffare, volando di culla in culla e depositando piccoli semi di felicità in molte star family. Chissà se questi futuri genitori si sono già interrogati su come sarà il loro bimbo o bimba: non solo fisicamente, se avrà preso il nasino dal papà o il taglio ...