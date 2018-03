Il Big Bang non è l' inizio del tempo | oltre si trova un universo speculare al nostro

Il cast di 'The Big Bang Theory' ricorda Stephen Hawking : Mancherai tantissimo, il mondo ti è immensamente grato per la conoscenza e il coraggio che hai lasciato durante il tuo cammino. Grazie per essere stato una grande ispirazione per tutti noi !" Come ...

Dal Big Bang a Stephen Hawking : E ha lasciato un vuoto nel mondo e nel mondo delle scienze che sembra somigliare a quello che permea l'universo da lui studiato. L'universo che egli ci ha portato nelle case, che ci ha fatto ...

Addio a Stephen Hawking - genio del Big bang : E' considerato una delle menti più brillanti della scienza moderna, autore di molte scoperte: dalla teoria spazio- tempo alle radiazioni dei buchi neri -

Dai Pink Floyd ai Simpson - passando per The Big Bang Theory : Stephen Hawking - icona pop della scienza moderna : 1/44 LaPresse/AFP ...

The Big Bang Theory 11×17 svela la data delle nozze di Amy e Sheldon : a quando il grande giorno? (video) : Proseguono i preparativi per il matrimonio dell'anno ma in The Big Bang Theory 11x17, Amy e Sheldon hanno qualche difficoltà nel trovare il ristorante perfetto per la cerimonia. E non solo. In un episodio non del tutto brillante in termini di narrazione (i personaggi si muovono seguendo una direzione prevedibilissima), la sit-com procede comunque spedita verso il finale di stagione, che culminerà con le nozze di Amy e Sheldon. Mentre il ...

The Big Bang Theory 11 : ogni settimana un nuovo episodio in anteprima assoluta su Infinity : The Big Bang Theory La combriccola di nerd più divertenti della tv è tornata per un’undicesima stagione ricca di risate! Avevamo lasciato Sheldon in ginocchio di fronte ad Amy proprio mentre le sta chiedendo sposarlo e finalmente scopriremo come sarà andata a finire. Naturalmente continueranno anche le avventure di tutti gli altri protagonisti, da Penny a Leonard passando per Bernadette e Howard, fino all’immancabile Raj, alle prese con problemi ...

Nuova comedy per Beth Behrs di 2 Broke Girls : dopo The Big Bang Theory - la star nel cast di Our People : Beth Behrs di 2 Broke Girls torna protagonista in una Nuova comedy. L'attrice 32enne, reduce dal successo della serie della CBS, cancellata lo scorso anno (tra le polemiche dei fan) dopo sei gloriose stagioni, si appresta a entrare nel cast della comedy di Fox, intitolata Our People. Basata sul format israeliano A Young Multi-Cultural Couple, la serie si propone come una commedia su camera singola (un format utilizzato da moltissime comedies ...