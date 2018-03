Il 31° anno è il periodo della vita in cui si spende di più Ecco perché

vanityfair

(Di martedì 20 marzo 2018) Se avete superato i 31 anni, potete tirare un sospiro di sollievo,(forse) il peggio è passato. Se invece dovete ancora raggiungerli, preparatevi a risparmiare: secondo uno studiosocietà inglese di gestione del credito CleanScore, è ilin cui di solito sidi più. Dopo avere analizzato le scelte e le spese di 3.000 mila clienti, ClearScore ha concluso che nell’dei 31 si spendono in media circa 48.800 euro. Secondo il Jp Salary Outlook, il rapporto dell’Osservatorio di JobPricing, portale che fa riferimento alla società di consulenza HR Pros, lo scorsolo stipendio medio degli italiani è stato pari a 28.977 euro lordi all’, a cui corrispondono circa 20.306 euro netti all’: 1.560 euro netti al mese. Ma i 31enni non sperperano certo i loro risparmi per il gusto di farlo: la realtà è che nell’dei 31, di solito, ...