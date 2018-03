Il 24 marzo torna l’ora legale | rischio malumore e irritabilità Insonnia per ‘allodole’

Tornado : Genova Voltri Liguria – 17 marzo 2018 : Un Tornado di intensità F0 e di tipo Landspout si è verificato in data 17-03-2018 in località Genova Voltri Liguria. Il fenomeno come si evince dal video, si è originato da una Tromba Marina (Waterspout), successivamente il vortice, si è spostato verso il litorale dove ha toccato terra (Landfall). Foto e Video dell’evento

NCIS 15/ Anticipazioni del 18 marzo 2018 : Ducky e Fornell ritornano in città per un vecchio caso : NCIS 15, Anticipazioni del 18 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Un caso di dieci anni prima spinge Gibbs ad indagare sul suo predecessore: chi ha incastrato Hicks?(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:41:00 GMT)

Sabato 24 marzo : torna l’Ora della Terra Il WWF Teramo invita i Comuni della provincia ad aderire : Teramo - Siamo a una settimana dall’Ora della Terra (Earth Hour), la più grande mobilitazione contro i cambiamenti climatici organizzata dal WWF in tutto il mondo, arrivata quest’anno all’undicesima edizione. Sabato 24 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30 le luci dei più importanti monumenti del mondo, strade, piazze, sedi di governi e parlamenti, uffici, abitazioni private e locali commerciali si spegneranno per lanciare un appello ...

Torna 'The Voice of Italy' su Raidue dal 22 marzo ed è tutto nuovo : Torna in televisione il talent show musicale di 'Rai 2': 'The Voice of Italy' e nella nuova versione che il direttore di Raidue Andrea Fabiano ha chiamato 'della restaurazione', i quattro coach ...

Su Unieuro ritorna il “NO IVA” su smartphone Android - ma soltanto fino al 18 marzo : Su Unieuro, per festeggiare la festa del papà, ritorna il "NO IVA": per tutto il weekend saranno proposto uno sconto del 22% su tutti gli smartphone sopra i 199 euro (esclusi Samsung Galaxy S9 e S9+) e su tutti i TV sopra i 500 euro (escluse le promozioni in corso) L'articolo Su Unieuro ritorna il “NO IVA” su smartphone Android, ma soltanto fino al 18 marzo proviene da TuttoAndroid.

Sabato 24 marzo : torna l’Ora della Terra Il WWF Teramo invita i Comuni della provincia ad aderire : Teramo - Siamo a una settimana dall’Ora della Terra (Earth Hour), la più grande mobilitazione contro i cambiamenti climatici organizzata dal WWF in tutto il mondo, arrivata quest’anno all’undicesima edizione. Sabato 24 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30 le luci dei più importanti monumenti del mondo, strade, piazze, sedi di governi e parlamenti, uffici, abitazioni private e locali commerciali si spegneranno per lanciare un appello ...

Lo stagista inaspettato - Canale 5/ Robert De Niro torna giovane - info streaming e trama (oggi - 15 marzo 2018) : Lo stagista inaspettato, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: Robert De Niro e Anne Hataway, alla regia Nancy Meyers. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:01:00 GMT)

Venerdì 16 marzo Laura Pausini torna con “Fatti sentire” e poi va in tour : Roma. “Sono sempre molto giudicata e ho cercato di essere sempre più coraggiosa anche se sono fragile, piccola e insicura”.

AGENTS OF SHIELD 5/ Anticipazioni del 15 marzo 2018 : si ritorna a casa? : AGENTS of SHIELD 5, Anticipazioni del 15 marzo 2018 in prima Tv assoluta su Fox. Mack dovrà fare i conti con un incubo; la squadra ricercata dalla Hale. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:44:00 GMT)

Gategroup intende tornare in borsa entro fine marzo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 15 marzo 2018 a LatteMiele : Toro frastornati e nervosi - Gemelli qualcosa non va : Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 15 marzo 2018. Analisi segno per segno: Acquario attenzione allo stato di salute, Sagittario stanco, Capricorno in difficoltà. Leone da Maggio si migliora.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:01:00 GMT)

Tornado : Caserta Campania – 12 marzo 2018 : Un Tornado di intensità F2 e di tipo Mesociclonico si è verificato in data 12-03-2018 nella zona di Caserta – Campania. Dalle segnalazioni, dalle immagini pervenute e recuperate sui social, il comune che ha subito maggiori danni è stato quello di San Nicola la Strada: qui danni a diverse autovetture, sono volate via alcune caldaie e alcuni […]

Emigratis 3 - Pio e Amedeo tornano il 19 marzo su Italia 1 : Indietro 14 marzo 2018 2018-03-14T10:55:36+00:00 ROMA – Gli eroi dello scrocco tornano in tv. Pio e Amedeo si rimettono in viaggio dal 19 marzo su Italia 1 per Emigratis 3. Dopo il successo della passata edizione, la nuova stagione trasloca in pianta stabile in prima serata. Dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star […] L'articolo Emigratis 3, Pio e Amedeo tornano il 19 marzo su Italia 1 proviene da NewsGo.

Celebrity MasterChef Italia 2 - cast concorrenti e giudici : dal 15 marzo torna la 2ª edizione su Sky Uno : Giovedì 15 marzo al via in prima serata su Sky Uno Celebrity MasterChef Italia 2. torna così la versione VIP del celebre cooking show che nella prima edizione aveva visto il trionfo di Roberta Capua. Scopriamo ora chi saranno i nuovi concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport che si sfideranno per il titolo di secondo Celebrity MasterChef Italiano. Al via la nuova edizione di Celebrity MasterChef Italia su ...