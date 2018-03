Icardi scatenato contro la Samp | Ferrero | “con Wanda Nara…”

calcioweb.eu

: Samp-Inter 0:5 la Miglior Inter vista finora, equilibrata nelle due fasi e micidiale sotto rete, travolge una Samp… - pisto_gol : Samp-Inter 0:5 la Miglior Inter vista finora, equilibrata nelle due fasi e micidiale sotto rete, travolge una Samp… - CalcioWeb : #Icardi scatenato contro la Samp, #Ferrero: 'con #WandaNara...' - Maybaach2 : RT @pisto_gol: Samp-Inter 0:5 la Miglior Inter vista finora, equilibrata nelle due fasi e micidiale sotto rete, travolge una Samp mai in pa… -

(Di martedì 20 marzo 2018)strepitoso nella gara di campionatoladoria, l’Inter ha ripreso la marcia Champions. Momento deludente per i blucerchiati e non manca la battuta di: “ha, si vede che lo stimola. E’ un ragazzo che viene delladoria, noi siamo dei benefattori dell’Inter. E’ un grande calciatore e ieri ha avuto la sua partita dell’anno. Noi non ci siamo fermati, è un incidente di percorso. Laquest’anno sta girando il film della sua vita, aspettiamo il finale. I cavalli si vedono alla fine, mancano ancora 10 partite”. LEGGI ANCHE –>doria in crisi, l’annuncio disu Giampaolo L'articolola: “conNara…” sembra essere il primo su CalcioWeb.