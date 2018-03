Icardi | richieste all' Inter fuori budget | invece della fumata nera | l' idea

Inter- Icardi : aria di rinnovo - ma occhio alle richieste dell’attaccante argentino : Inter-Icardi : aria di rinnovo , ma occhio alle richieste dell’attaccante argentino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Icardi : aria DI rinnovo - L’Inter è pronta blindare Mauro Icardi in vista dell’imminente futuro. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la società nerazzurra sarebbe ...

Rivoluzione Inter : le richieste di Icardi - Kondogbia via per il trequartista Video : E' gia' tempo di Rivoluzione e di cambiamenti in casa #Inter? A giugno la situazione nerazzurra potrebbe cambiare drasticamente ancora una volta. Sulla panchina, nonostante i risultati negativi di queste ultime uscite, dovrebbe essere confermato Luciano Spalletti [Video], a meno di stravolgimenti clamorosi. La vera Rivoluzione riguarda invece il mercato e il cambio di molti giocatori attualmente chiave. La situazione di Mauro Icardi Il capitano ...