Icardi nel club dei 100 gol | in scia a Higuain e Cavani

Sampodoria-Inter 0-5 - Icardi entra nel club del poker nerazzurro Video : L'#Inter s'è desta. Improvvisamente i nerazzurri ritrovano gioco, convinzione e gol a grappoli e travolgono la Sampodoria a Marassi con un eloquente 5-0 [Video]. Nella circostanza i nerazzurri ritrovano anche il proprio bomber. #Mauro Icardi risponde alle critiche di qualche improvvisato denigratore e risponde anche al CT dell'Argentina, Jorge Sampaoli, che non lo ha tenuto in considerazione nelle convocazioni del prossimi impegni amichevoli ...

Icardi : 'Spalletti ha scosso l'Inter. 103 gol in A? Marassi nel destino' : 'Ci voleva una partita così dopo la gara di sacrificio fatta con il Napoli - ha detto il capitano dopo il match ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Oggi dovevamo fare noi il ...

Inter a valanga in casa Samp Icardi poker nel 5-0 nerazzurro : Una settimana dopo aver bloccato la corsa del Napoli, la squadra di Spalletti passa alla grande a Genova, sponda doriana. Sconcertante prestazione doriana, che allarma ancor di più dopo i quattro gol subiti a Crotone

Icardi in gruppo - nel derby ci sarà : ANSA, - MILANO, 27 FEB - Il bomber dell'Inter Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il resto della squadra e sarà titolare nel derby di domenica sera. Il capitano, che non ha giocato le ultime ...

WANDA NARA/ Sfogo sui social - il marito Mauro Icardi non scende in campo nella vittoria dell'Inter : WANDA NARA: la moglie di Icardi mette a tacere i gossip hot sullo spogliatoio dell'Inter nati dopo la scomparsa dei like di Brozovic e Perisic. Lo Sfogo sui social suona come una minaccia..(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 23:00:00 GMT)

Leader a metà e personaggio nella mani di Wanda : Inter-Icardi - è finita? : Quella nerazzurra infatti è una tra le tifoserie più esigenti del mondo e sa riconoscere e apprezzare le qualità di un grande attaccante come l'argentino, ma difficilmente si innamora se poi si ...

Inter - Antonello : 'Icardi è il futuro del club. Obiettivo Champions e un nuovo San Siro' : Alessandro Antonello, amministratore delegato della società, ha invece raccontato in un'Intervista a Sky Sport di una società molto presente: "Queste cose più che infastidire fanno sorridere, ciò che ...

Icardi - scherzi di compleanno per i 25 anni : uova e farina nello spogliatoio dai compagni : Nessuna festa in grande per il capitano dell'Inter Mauro Icardi, che oggi compie 25 anni. Anche se ad Appiano è stato vittima dell'ormai tradizionale scherzo nerazzurro con uova e farina: 'Festeggio a ...

Inter - Icardi lavora ancora a parte : resta in dubbio la sua presenza nel match con il Genoa : Ritrovata la vittoria con il Bologna dopo un digiuno di oltre due mesi, l'Inter si prepara adesso alla difficile trasferta del Ferraris, dove troverà un Genoa in salute dopo gli ultimi due successi ...

Icardi - colpo di scena nel futuro del bomber nerazzurro Video : Ieri l'#Inter è tornata alla vittoria anche senza il suo attaccante-capitano Mauro #Icardi, ancora fermo ai box per infortunio, come aveva gia' annunciato Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Bologna: Non può essere della partita, ha provato a restare nel gruppo, ma nei movimenti improvvisi con la palla, sente dei dolori. E' meglio aspettare per non farsi male. Parole rilasciate ai microfoni di Premium Sport. La squadra, però, è tornata a ...

Calciomercato Inter - Antonello su Icardi : 'Futuro? Al momento giusto' : ... "Il nostro lavoro è anche quello di andare alla ricerca di talenti in tutto il mondo. Stiamo lavorando e vedremo cosa accadrà". Un argentino che invece non vestirà la maglia dell'Inter è Javier ...

Antonello non ha fretta per Icardi : Martinez? Il nostro lavoro è anche quello di andare alla ricerca di talenti in tutto il mondo. Stiamo lavorando e vedremo cosa accadrà. Le continue voci di un interesse del Real Madrid per Icardi? Si ...

Inter - Antonello : 'Nessuna paura del Milan. Lautaro Martinez? Cerchiamo talenti. Icardi? Anche senza Wanda...' : Ausilio è andato a vedere Lautaro Martinez in Argentina? Il nostro lavoro è Anche quello di andare alla ricerca di talenti in tutto il mondo . Stiamo lavorando e vedremo cosa accadrà. paura della ...