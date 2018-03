I riti di uno sciamano per difendere acqua e Terra a Milano

Napoli - crolla muro di ex monastero in centro : 2 operai feriti dalle macerie - uno è in codice rosso : Il muro perimetrale di un ex monastero è crollato in via San Paolo a Napoli, nella zona dei Tribunali. Sul posto stavano lavorando quattro operai: tre sono riusciti a evitare il crollo, il quarto è stato estratto vivo dalle macerie e portato in ospedale in codice rosso. Il crollo sarebbe avvenuto intorno alle ore 9all’interno del complesso di San Paolo Maggiore, in particolare in un chiostro interno con ingresso su via San Paolo, per cause ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Aliona Savchenko e Bruno Massot grandi favoriti nelle coppie d’artistico - sogno azzurro per il podio : L’anno in corso è stato naturalmente caratterizzato dai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma per gli appassionati di Pattinaggio di figura sarà anche quello dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo dal 19 al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina ...

Napoli - nigeriano aggredisce i passanti : 3 feriti - di cui uno è grave : Napoli, nigeriano aggredisce i passanti: 3 feriti, di cui uno è grave La polizia deve ancora accertare le cause dell’attacco Continua a leggere L'articolo Napoli, nigeriano aggredisce i passanti: 3 feriti, di cui uno è grave proviene da NewsGo.

Caserta - tromba d’aria : 8 feriti - uno è grave. Alberi divelti - camion e roulotte ribaltati (FOTO) : Sono stati sorpresi in auto o a piedi dalla tromba d’aria, e colpiti da oggetti o detriti, o coinvolti in incidenti stradali. Otto persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, da un’improvvisa e violenta tromba d’aria che ha divelto Alberi, capovolto un camion e una roulotte in provincia di Caserta, in particolare nella zona dei comuni di San Nicola la Strada, Recale e San Marco Evangelista, alle porte del capoluogo ...

Uno scoppio - poi l'onda di fango e detriti sulle auto che passavano : Una tubatura dell'acquedotto è esplosa improvvisamente giovedì sera a Desenzano, in provincia di Brescia, inondando d'acqua, fango e detriti la strada e tre automobilidi passaggio. Fortunatamente nessuno...

Uber ha comprato i biglietti per uno spettacolo che critica Uber : "Dopo aver visto spettacoli come Wicked, Un americano a Parigi e Romeo e Giulietta, abbiamo pensato che sarebbe stato divertente assistere a questa nuova rappresentazione". Il titolo prende spunto ...