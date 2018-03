I reperti archeologici rubati durante l’invasione dell’Iraq sono in vendita per pochi

Napoli - il business dei quadri falsi : sequestrati 305 opere e 22 reperti archeologici : business dei quadri falsi , con 'croste' vendute come opere d'arte e 13 indagati per ricettazione: dalla Procura di Napoli fanno sapere che sono 305 le opere sequestrate (da Guttuso a Schifano a ...

Scoperta in Messico la grotta allagata più lunga al mondo : 347 chilometri di reperti archeologici : In Messico, nella penisola dello Yucatan, è stata Scoperta la grotta allagata più «lunga» al mondo. Almeno, è quello che sostengono i sommozzatori del Great Maya Aquifer Project che hanno scoperto un passaggio naturale che unisce due cave che sino ad ora si pensavano indipendenti. Un varco strettissimo, in cui i sub sono passati togliendosi le bom...