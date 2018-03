“I fatti non contano | le elezioni si vincono grazie alla paura” | cos’è il caso CA e

Akash intervista a Gossipetv : “Pablo Andreis Romeo era il mio nome d’arte - non ho gli occhi rifatti” : Akash Kumar intervista Gossipetv: il nome d’arte Pablo Andreis Romeo, la verità sugli occhi rifatti e “l’amicizia” con Francesco Monte e Andrea Damante Sono bastate due puntate di Ballando con le Stelle per eleggere Akash Kumar uno dei protagonisti della nuova edizione del varietà di Milly Carlucci. Il modello italo-indiano-brasiliano è al centro di una […] L'articolo Akash intervista a Gossipetv: “Pablo ...

Gentiloni : “I cittadini chiedono di non disperdere i sacrifici fatti per uscire dalla crisi” : Paolo Gentiloni afferma che i cittadini chiedono "di non disperdere la fatica che è stata fatta in questi anni per tirarsi fuori dalla crisi" e per questo, in una fase di transizione come quella che stiamo vivendo, dovrebbe essere messo al centro il loro interesse generale.Continua a leggere

“Le mutande proprio no - eh?”. La star nella bufera dopo la sua esibizione. Ai fan - infatti - non è sfuggito il dettaglio a luci (molto) rosse. E non tutti hanno gradito quello show inaspettato : Un dilemma che sta tenendo con il fiato sospeso il popolo del web, alla ricerca evidentemente di emozioni forti. Che si è concentrato, in queste ultime ore, sulla biancheria intima di una star internazionale, chiedendosi se quest’ultima la indossi davvero o se non abbia sviluppato una certa allergia alle mutande, presentandosi senza anche di fronte al proprio pubblico. Tranquilli, la povera Belen non c’entra niente stavolta. ...

Laura Pausini - esce fatti sentire : invito a non temere prediudizi : Roma, 15 mar. , askanews, Ha scelto di incontrare giornalisti e addetti ai lavori su un volo Alitalia diretto da Milano a Roma Laura Pausini per presentar 'Fatti sentire', il nuovo disco in uscita il ...

Nicchi - Var in Serie A anche l'anno prossimo/ “Siamo molto soddisfatti - non torniamo indietro - sulla Lazio…” : Nicchi, Var in Serie A anche l'anno prossimo: “Siamo molto soddisfatti, non torniamo indietro, sulla Lazio…”. Il numero uno degli arbitri ha parlato a margine dell’evento in Figc(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:29:00 GMT)

“Ha preso un palo”. Isola dei Famosi - chi sono gli amanti clandestini. La rivelazione a Mattino 5. Erano stati fatti i nomi di Alessia Mancini e Amaurys Perez - ma non sono loro i naufraghi che hanno consumato una notte d’amore. In compenso però… La bomba : Il settimanale Chi ne parla da tempo: Alfonso Signorini ha l’occhio lungo e si è accorto che tra due naufraghi de L’Isola dei Famosi c’è del tenero. E che male c’è? Beh, non ci sarebbe nulla di male se non fosse che i naufraghi in questione sono entrambi impegnati. Molto impegnati. All’inizio sul settimanale non era stato svelato il nome dei vip tra i quali è scoccata la scintilla. E il pubblico, da quando il gossip è scoppiato, non ha fatto ...

“È lei la scelta di Nicolò Brigante” : la prova schiacciante nell’ultima puntata. Uomini e Donne - i giochi sono fatti. Tra Marta e Virginia - che sono molto diverse - alla fine il tronista ha deciso : “Non c’è dubbio dopo quello che è successo in esterna” : Uomini e Donne, tempo di scelte. E infatti già si mormora che al trono classico stia per arrivare un sostituto di Nicolò Brigante. Già, il momento tanto atteso è arrivato anche per il tronista siciliano che siede accanto a Nilufar Addati, Sara Affi Fella e, ultimo arrivato, Mariano Catanzaro. Due le corteggiatrici rimaste, Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Le uniche che, sin dall’inizio del suo percorso, hanno stuzzicato la sua ...

“Come Adamo ed Eva”. Isola dei Famosi - via il costume : Bianca e Jonathan nudi. Non solo Francesca Cipriani - anche loro cedono al bagno ‘come mamma li ha fatti’. E che strana complicità… (VIDEO) : È forse ‘lo sport’ della settimana denudarsi all’Isola dei Famosi. Il primo in assoluto è stato Filippo Nardi che, raccogliendo la sfida di Bianca Atzei, con nonchalance si è tolto il costume ed è andato a pescare come mamma l’ha fatto. “Se hai coraggio…”, le avvea detto la cantante. E il coraggio ce l’ha avuto eccome il ‘conte’. Poi, proprio qualche giorno fa, è stata la volta ...

“Ci vediamo in tribunale”. Selvaggia Lucarelli non scherza. Dalle parole ai fatti. La giornalista contro la showgirl - un lunghissimo tira e molla di insulti e battibecchi che ora sembra arrivato al suo atto finale : La sobrietà non è il suo forte e questo lo sappiamo bene. A Civitavecchia porto, da dove viene, si gioca poco e come un gatto che schiaccia il ventre a terra preoccupandosi di non far rumore prima di colpire la sua preda, così Selvaggia Lucarelli ha fatto con Alba Parietti. La giornalista infatti non ha mai digerito gli attacchi della showgirl durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e Dalle parole è passata ai fatti. Tribunale ...

Ti è successo più di 12 volte nell’ultimo mese? Non perdere tempo. Chiama subito il tuo medico e fatti visitare. È il classico sintomo silenzioso di quella malattia grave delle ovaie e non devi aspettare oltre : Quattro donne su cinque non conoscono i sintomi silenziosi del cancro alle ovaie, è quanto rivela una recente ricerca scientifica riportata dal Sun. Mentre ormai quasi tutte conoscono i segnali preoccupanti del cancro al seno e sanno che è importante controllarsi periodicamente, il cancro alle ovaie resta ancora molto “misterioso”. Eppure ogni anno sono 7.000 le donne alle quali viene fatta la diagnosi di cancro alle ovaie e il dato, purtroppo, ...

“Hanno fumato insieme”. Droga all’Isola dei famosi - è l’apoteosi. La bomba è stata sganciata : Francesco Monte non si è ‘sballato’ da solo - ma in compagnia di altri naufraghi famosi. Sono stati fatti i nomi ed ecco le prove. Adesso la situazione si complica parecchio… : Lunedì 5 marzo è in andata la settima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, molto sexy (con quella gonnellina con le frange) ha esordito con una frecciatina a Striscia la notizia: “Svicolona, come mi chiamano gli amici di Striscia, stasera affronterà il confronto tra Craig e Franco”. Come molti di voi sapranno, Antonio Ricci si è accanito non poco su questa ultima edizione del reality e la padrona di casa ha fatto una battuta per ...

“Ti sei rifatto - dicci la verità!”. Attacco frontale ad Alex di Uomini e Donne. Le ultime foto apparse sui social hanno destabilizzato i fan che non si sono di certo fatti sfuggire quel dettaglio. La sua risposta - però - è arrivata subito e ha detto tutto : L’ex tronista del Trono Gay Alex Migliorni ha voluto rispondere a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Alex è rifatto? In molti se lo sono chiesto. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di Alex, sembrate a questi ultimi un po’ più gonfie del solito. Una volta tirato in ballo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha allora messo in pubblica piazza la verità, ...

GIANCARLO MAGALLI/ “I fatti Vostri? Non avevo perso una puntata in 28 anni - poi la neve…” : GIANCARLO MAGALLI, noto soprattutto per il ruolo di conduttore in Fatti Vostri, arriva al cinema come doppiatore nel film 'Benvenuti a casa' nelle sale dall'8 marzo.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 19:40:00 GMT)

I fatti vostri e Buono a sapersi non vanno in onda causa neve a Roma : neve doveva essere e neve è stata. Soprattutto sulla Capitale. Risultato? Tutto bloccato, dalla stazione Termini ai programmi televisivi. Fanno le spese dell’abbondante nevicata su Roma la trasmissione di Rai1 Buono a sapersi “Oggi andrà in onda il meglio di #Buonoasapersi, non mancate”, ha annunciato la conduttrice Elisa Isoardi, e il programma di Rai2 I fatti vostri che a causa dell’impossibilità di raggiungere gli ...