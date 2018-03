I droni atterrano a Milano | questo venerdì torna “Dronitaly” | l’evento per chi vuole

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Il bagnino australiano più celebre del mondo? È… un drone, autore della prima spettacolare operazione di salvataggio in mare: mezzo e pilota saranno tra i protagonisti della quarta edizione ditaly. Con lui tutti gli altrivolanti, acquatici e terrestri che sono sempre più importanti in scenari molteplici: servono per osservare dall’alto il territorio, come le frane e le zone in emergenza, ma anche per lo sviluppo della nuova agricoltura di precisione 4.0 e per il monitoraggio delle grandi reti industriali; o ancora, per il turismo, la sicurezza e l’immobiliare. Ormai non c’è ambito professionale in cui i mezzi unmanned non risultino disruptive, consentendo di abbattere i costi e fornire servizi e prestazioni che integrano e migliorano quelli offerti dalle vecchie tecnologie. Inoltre, chiunque può diventare un pilota diper lavoro, anche ...