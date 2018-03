I dati di Facebook usati anche da soggetti politici in Italia

Abuso dei dati - Facebook crolla in Borsa. Il Parlamento Ue : «Zuckerberg spieghi» : Il social network sempre più giù a Wall Street a causa delle rivelazioni sulla società che avrebbe acquisito dati personali di 50 milioni di persone senza autorizzazioni a 2014 |

Facebook-CA - uno scandalo che nasce dalla mole di dati che regaliamo ai pubblicitari : Se le inchieste parlamentari, giornalistiche e giudiziarie sulle fake news fossero state un diversivo o un abbaglio? O addirittura un modo pilotato per far credere che a spostare le quote di elettorato necessarie a far pendere la bilancia a favore della Brexit, di Trump o dei 5 Stelle avessero avuto un ruolo decisivo soltanto le storie inventate da manipoli di falsari dell'informazione a San Pietroburgo e a Vales in Macedonia? E se invece, alla ...

“Avrebbe potuto impedire la raccolta dati impropria” - ex dipendente contro Facebook : (Immagini: pixabay/TheDigitalArtist) Non si placano le polemiche intorno a Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Il Guardian ha intervistato Sandy Parakilas, manager dedito alla privacy e alle policy tra il 2011 e il 2012, che accusa l’azienda di non essersi mai preoccupata della raccolta dati di sviluppatori esterni. Parakilas, sostiene di aver avvertito ai tempi le alte sfere di Facebook evidenziando che questo modus operandi si ...

Facebook - ecco che cosa fare per difendere i nostri dati : Sta suscitando molto scalpore in questi giorni la vicenda di Cambridge Analytica, un'azienda che ha raccolto tramite Facebook i dati personali di oltre 50 milioni di utenti e li ha...

Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su Facebook finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...

Facebook e il valore dei dati : la compravendita delle nostre vite : Negli ultimi giorni ha creato molto scalpore in tutto il mondo la notizia del furto dei dati personali di oltre 50 milioni di utenti Facebook per opera di Cambridge Analytica, una società inglese che opera da tempo sul mercato dei Big Data e che è stata al centro delle polemiche per il ruolo di sostegno svolto a favore di Donald Trump durante la campagna per le presidenziali americane e a sostegno degli isolazionisti della ...

Scandalo sull’uso illecito dei dati degli utenti - il capo della sicurezza di Facebook verso l’addio : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...