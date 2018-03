I colori delle emozioni | rosso felicità e blu rabbia

Ricerca : scoperti sul volto i colori delle emozioni : Impassibili come giocatori di poker? A tradirci potrebbe essere il colore. Il nostri volti trasmettono, infatti, i nostri sentimenti anche attraverso le sfumature di colore, e questo pur senza muovere un muscolo. Queste le conclusioni di uno studio rivoluzionario sulle espressioni umane delle emozioni. Che sarebbero, in effetti, frutto di un mix di colori. Secondo la Ricerca – pubblicata su ‘Pnas’ – le persone sono in ...