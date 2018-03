I centri sociali | ' Bisogna attaccare alle spalle e in tanti'

Scontri Torino - blitz contro centri sociali e antagonisti - : La poizia sta effettuando perquisizioni e fermi. L'operazione rientra nell'ambito dei disordini avvenuti lo scorso 22 febbraio in occasione di una manifestazione antifascista organizzata per ...

Regionali Lazio - Zingaretti mitiga il ko del Pd : l’anti-rottamatore che coniuga centri sociali e Sant’Egidio ora sogna il Nazareno : Nicola Zingaretti si candida a essere l’ultimo baluardo del centrosinistra in Italia. Il governatore è stato il primo presidente della storia della Regione Lazio a ottenere dagli elettori un secondo mandato in una regione fin qui “maledetta”. L’unica vera vittoria del Pd in questo sciagurato (per i Dem) 4 marzo 2018, già ribattezzato come “l’anno zero” della sinistra italiana. E che vittoria. Zingaretti in un colpo solo ha sconfitto il ...

Elezioni - Casapound chiude campagna al Pantheon. Presidio dei centri sociali : “Nessuno spazio ai fascisti” : Casapound chiude la campagna elettorale di fronte al Pantheon, mentre dall’altro lato, a largo Argentina, centri sociali e attivisti manifestano “contro ogni fascismo”. “Sta succedendo una cosa strana in questo paese: si inneggia alla democrazia per lasciare spazio a chi porta parola di odio e discriminazione”, dice Tiziano, uno di coloro che protestano. “Non esiste campagna elettorale che possa giustificare ...

Salvini a Torino : 'centri sociali vanno chiusi - pseudo insegnante licenziata' [VIDEO] : Imponenti misure di sicurezza attorno al Teatro Nuovo di Torino , dove alle 21 è iniziato il comizio elettorale di Matteo Salvini . Poliziotti in assetto antisommossa presidiano le strade di accesso ...

I centri sociali lanciano sacchetti di rifiuti contro il governatore De Luca : Tensione a Pozzuoli dove il governatore della Campania è stato contestato da una trentina di giovani di un centro sociale. Sono azioni da camorristi - ha commentato De Luca - non mi faccio intimidire -...

Sacchetti dei rifiuti contro De Luca - la protesta dei centri sociali : Sacchetti di rifiuti contro il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, la protesta dei centri sociali che sul web rinvendicano la protesta e lanciano la mobilitazione di piazza a Napoli.È stata una mattinata di passione per De Luca che prima ha incrociato i contestatori a Giugliano, dove ha presenziato all’inizio dei lavori per la rimozione delle ecoballe dallo Stir, e poi se li è ritrovati a Pozzuoli, dove avrebbe dovuto ...

La maestra ai poliziotti : "Dovete morire". Matteo Renzi : "Deve essere licenziata. Alcuni centri sociali andrebbero chiusi" : Durante gli scontri a Torino tra antifascisti e Casapound, una donna è stata ripresa mentre urlava contro le forze dell'ordine. "Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire", si ascolta nel filmato dove lei appare in prima linea di fronte a un corteo. La donna in questione è Lavinia Flavia Cassaro, maestra senza classe di Torino, e sul suo comportamento si è espresso anche Matteo Renzi: "Deve essere licenziata"."Che schifo, ...

Giudici assolvono centri sociali : Non c'è prova di occupazione : Uno stabile a pochi passi da Sant'Agostino occupato abusivamente per otto mesi dai centri sociali, cinque persone arrivate a processo dopo che la Procura ha scremato le posizioni di decine di occupanti: tutte assolte per insufficienza di prove. Per il giudice cioè, non è possibile stabilire che gli imputati hanno occupato l'edificio. Nemmeno se la Digos ha documentato la loro presenza all'interno in diverse occasioni.La sentenza è ...

Palermo : figlio dirigente Fn pestato - mai militato in centri sociali : Palermo, 26 feb. , AdnKronos, 'Io non ho mai militato in nessun centro sociale né ho mai frequentato questo luogo politico sedicente 'pacifista'. Come ho sempre spiegato non mi occupo di politica bensì di musica e anni addietro ho colto la possibilità, per due volte, di esibirmi anche nei loro centri'. A dirlo è Erik Ursino, figlio di Massimo, il segretario provinciale di Forza nuova ...

Milano - centri sociali impuniti dal Comune : Le occupazioni abusive dei centri sociali continuano ad essere impunite. A Milano 'omai non si nascondono nemmeno più in Via Esterle dove da oltre un anno gli ex bagni pubblici sono occupati dai ...

centri sociali : revocata la misura cautelare al leader di Askatasuna : Andrea Bonadonna in occhiali scuri e giubbino nero E' stata revocata nel pomeriggio di oggi la misura restrittiva a carico di Andrea Bonadonna , 40 anni, uno dei leader del centro sociale torinese ...

