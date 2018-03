Huawei Pay sarebbe pronto a “conquistare” l’Europa a bordo di P20 e P20 Pro

Huawei Pay inizia l'espansione globale dalla Russia : L'azienda ha annunciato che si prepara al lancio europeo del suo app store e di una piattaforma per lo streaming di film e serie TV in stile Netflix . Gli Stati Uniti invece sembrano essere piuttosto ...

Huawei e UnionPay insieme per promuovere il lancio di Huawei Pay : Huawei Pay si espande grazie agli accordi stretti con UnionPay International: la partnership tra il colosso cinese e UnionPay porterà presto all'arrivo del sistema di pagamento in diversi Paesi al di fuori della Cina, a partire da quelli dell'Europa Orientale. L'articolo Huawei e UnionPay insieme per promuovere il lancio di Huawei Pay è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

