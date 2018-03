Hilary Swank | «Un papà vale più di due Oscar»

vanityfair

: RT @gioiamagazine: Il numero 10 di Gioia! è ?? Prezioso ??da oggi in edicola con lo speciale gioielli & bijoux alle bellissime storie dei pap… - babimilano : RT @gioiamagazine: Il numero 10 di Gioia! è ?? Prezioso ??da oggi in edicola con lo speciale gioielli & bijoux alle bellissime storie dei pap… - gioiamagazine : Il numero 10 di Gioia! è ?? Prezioso ??da oggi in edicola con lo speciale gioielli & bijoux alle bellissime storie de… - alepescetta : TRUST Diretto da Danny Boyle, con Donald Sutherland e Hilary Swank. Nel cast anche Giovanni Calcagno Sky... -

(Di martedì 20 marzo 2018) L’intervista sulla cover del numero di Vanity Fair in edicola dal 21 marzo Si può raccontarecon poche informazioni. Per esempio, dire che ha un corpo perfetto a 43 anni perché era un’atleta (da ragazzina ha vinto medaglie nel nuoto e nella ginnastica) e non ha mai abbandonato l’attività, il che la dice lunga sulla tenacia e la disciplina. Oppure ricordare che ha già conquistato due premi(per Boys Don’t Cry e Million Dollar Baby) che tiene, come mi dirà poi, sugli scaffali, come segnalibri, cercando di non dare a quegli ometti d’oro troppa importanza. O ancora segnalare il fatto che ha prenotato un tavolo al ristorante sotto falso nome, vezzo in pratica solo tra i divi che stanno in cima a tutte le liste di popolarità. Ma, poi, quando al ristorante arriva, con i capelli bagnati di pioggia e una camicia a quadretti, un po’ trafelata e molto affamata, eccola ...