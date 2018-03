Guida autonoma | l' incidente mortale di Uber e l' autorizzazione in Italia

Uber interrompe i test di Guida autonoma dopo aver investito una donna Video : Una donna di quarantanove anni è stata investita da un'#automobile ed uccisa mentre attraversava la strada a Tempe, in Arizona. Quest'automobile era una #Uber con la #guida automatica. Questo tipo di automobili sono state spesso coinvolte in molteplici incidenti di questo tipo [Video]. Il capo di Uber, Dara Khosrowshahi, si è mostrato davvero dispiaciuto per la terribile morte della donna. La polizia ha dichiarato che l'incidente mortale è ...

Donna uccisa da auto a Guida autonoma - Uber sospende tutti i test | : L’incidente è avvenuto fuori dalle strisce pedonali. A bordo anche un guidatore umano di riserva. Ferme le sperimentazioni a San Francisco, Pittsburgh e Toronto. Il cordoglio del Ceo dell’azienda

