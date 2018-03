Guerra commerciale Trump | le amare lezioni del protezionismo

Cina a Usa - no a Guerra commerciale : ANSA, - PECHINO, 20 MAR - La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, nella conferenza stampa ...

Li Keqiang : 'nessun vincitore in Guerra commerciale tra Cina e Usa' : Li Keqiang ha dichiarato che Cina e Usa presentano forti complementarità, e che per questo la stabilità nelle relazioni è un fattore positivo per entrambi i Paesi e per il mondo intero. Il premier ha ...

Edwards - SocGen - : con Guerra commerciale 'finale di partita più vicino' : La tesi pessimista sull'economia di Edwards si scontra con una serie di fondamentali e prospettive economiche per il 2018 e l'anno prossimo nel complesso positivi. Lo strategist globale della banca ...

Guerra commerciale - Trump si inimica anche il Canada. Falsità su deficit : Riguardo al Nafta, il ministro dell'Economia del Messico ha detto che bisogna anche essere pronti all'eventualità che si firmi un'intesa senza gli Usa. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha ...

Guerra commerciale si infiamma - gli 11 titoli da evitare : Michael Hewson di CMC Markets si chiede se Kudlow e Trump andranno d'accordo e troveranno una linea politica comune in ambito commerciale. I timori che l'amministrazione Usa sia intenzionata a ...

Ocse alza stime Pil globale - ma è alert Guerra commerciale dopo dazi Trump. Outlook Italia rimane fermo : Lo spettro del protezionismo sul commercio globale mette sull'attenti l'Ocse. Dal suo report sulla crescita dell'economia globale, emerge che le stime sul Pil globale relative sia al 2018 che al 2019 sono state riviste al rialzo a +3,9%, al record dal 2011, rispetto al precedente Outlook del 3,6%. Tuttavia, l'...

Quanto rischia l'economia globale con una Guerra commerciale : Donald Trump è noto per essere un abile negoziatore. Per questo c'è più di un investitore convinto che la recente decisione di imporre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio non sia il primo ...

Rischio Guerra commerciale spaventa industria auto : Si temono ricadute per un commercio decisamente positivo e che vede gli Stati Uniti al primo posto tra i destinatari delle esportazioni di auto europee e italiane. "Il commercio internazionale e' un ...

Cina contro Trump. Guerra commerciale sarebbe un vero disastro : Anche il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire non ha fatto mistero che "una Guerra commerciale farà solo perdenti". Zhong Shan ha concluso: "la Cina non vuole combattere ne' dare vita a una Guerra ...

Cina : Usa gonfiano deficit del 20% - Guerra commerciale un disastro. E Trump rinnova minaccia su auto europee : L'America First di Donald Trump è stata avvertita. La Cina non inizierà una guerra commerciale con gli Usa, ma farà il possibile per difendere i propri interessi nazionali, di fronte al crescente ...

