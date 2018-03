Guerini boccia il referendum tra gli iscritti Pd sui 5 Stelle Sarebbe una fuga in

huffingtonpost

(Di martedì 20 marzo 2018) "Il nostro elettorato va ascoltato. Ascolto tutti i giorni i nostri. Parlare di unsu un tema che ancora non esiste, un eventuale appoggio al M5s, mi sembra unain avanti che non mi pare particolarmente utile". Così Lorenzodai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio 1. "Il partito - aggiunge il coordinatore dem - ha già espresso la sua posizione, e cioè stare all'opposizione. Non c'è alcuno scontro interno nel Pd sulla posizione da tenere in questo avvio di Legislatura. Abbiamo avuto una Direzione che ha approvato quasi all'unanimità una posizione che sostiene che il nostro ruolo sia quello di stare all'opposizione. È la posizione del partito anche in relazione al sentire della propria base".Quanto all'elezione dei presidenti di Camera e Senato,spiega: "Noi voteremmo figure con profilo di garanzia e ...