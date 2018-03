Guardiola aprirà un ristorante catalano a Manchester

Guardiola sempre più legato a Manchester : aprirà un ristorante in città : Nuova attività extracampo per Pep Guardiola: l'allenatore sta per aprire un ristorante a Manchester specializzato in cucina catalana L'articolo Guardiola sempre più legato a Manchester: aprirà un ristorante in città è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.