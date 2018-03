«Guardatemi | il linfedema non mi ha fermata»

vanityfair

Carmen Smith, 30enne di Pasadena, è diventata una star di Instagram (ha quasi 53 mila follower) e posa in lingerie sexy. Arrivare a un traguardo simile, però, non è stato semplice: fin da quando era una bambina, ha dovuto sopportare commenti crudeli e sguardi sprezzanti. Ilcompare quando il sistema linfatico non funziona correttamente: la linfa non riesce a scorrere adeguatamente verso il cuore e ristagna nei tessuti. Le gambe, le caviglie e i piedi (e spesso anche le braccia) si gonfiano e si forma un edema cronico. Può essere una condizione ereditaria, o si può sviluppare in seguito a infezioni, a lesioni o a cure contro il cancro. Per anni, Carmen ha tentato di nascondere le gambe. Fino a quando non ha conosciuto l'uomo che sarebbe diventato il suo fidanzato, Kahari Jumal, 43 anni. Lui, che ha sempre apprezzato ogni centimetro del suo corpo, ...