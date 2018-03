Graduatorie ATA 2017 2020 | guida rapida al modello D3 per le supplenze

Graduatorie ATA 2017-20 : via al modello D3 - cosa non dimenticare : Il modello D3 per l’aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia si presenta da oggi 14 marzo fino al 13 aprile (ore 14.00) tramite il portale Istanze Online. Chi non si è ancora registrato su Istanze Online, può seguire la nostra semplice guida passo passo. cosa non si deve dimenticare prima di conpilare il modello? […] L'articolo Graduatorie ATA 2017-20: via al modello D3, cosa non dimenticare proviene da Scuolainforma.

Personale Ata : in arrivo scelta sedi e Graduatorie 24 mesi - posti disponibili Video : A distanza di quattro mesi dalla scadenza del bando di terza fascia #ATA 2017, finalmente le scuole sono prossime alla pubblicazione delle graduatorie ed il Miur ha programmato i prossimi adempimenti amministrativi, che interesseranno la terza fascia Ata, con l'inserimento del modello D3 ed il bando di concorso per i 24 mesi. Problematiche connesse e riduzioni posti destinati al Personale Ata in attesa da anni di stabilizzazione. Bando Ata e ...

Personale Ata : in arrivo scelta sedi e Graduatorie 24 mesi - posti disponibili : A distanza di quattro mesi dalla scadenza del bando di terza fascia Ata 2017, finalmente le scuole sono prossime alla pubblicazione delle graduatorie ed il Miur ha programmato i prossimi adempimenti amministrativi, che interesseranno la terza fascia Ata, con l'inserimento del modello D3 ed il bando di concorso per i 24 mesi. Problematiche connesse e riduzioni posti destinati al Personale Ata in attesa da anni di stabilizzazione. Bando Ata e ...

Graduatorie d'Istituto - III fascia ATA : news - ecco quando la scelta scuole Video : Da diversi mesi è stato rimandato l’aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di istituto del Personale ATA. Questo perché, dato l’ingente numero di domande arrivate dai candidati circa 2 milioni le segreterie scolastiche non sono riuscite a caricarle in tempo, facendo slittare di un anno l’aggiornamento ufficiale. Intanto i candidati sono in attesa di compilare il modello D3, cioè quello inerente alla scelta delle trenta scuole in cui si ...

Graduatorie ATA - notizie 3/2 : modello D3 - date e chi lo può presentare : E’ confermato dai sindacati che il modello D3 per le Graduatorie ATA potrà essere presentato nel mese di marzo. Non esiste ancora una data specifica, la il Miur ha chiaramente detto che il tutto slitta al mese di marzo. Col modello D3, si effettua la scelta delle 30 scuole, completando la procedura avviata con la […] L'articolo Graduatorie ATA, notizie 3/2: modello D3, date e chi lo può presentare proviene da Scuolainforma.

Personale ATA : novità su Graduatorie - segreterie e controlli al 31/01 : Eccoci con un nuovo articolo riguardante il Personale ATA e le recenti novità riguardanti le graduatorie inerenti. Ultimamente abbiamo assistito ad un blocco che si protrae da qualche mese fino ad oggi circa il riconoscimento dei nuovi iscritti od il rinnovo all’interno delle graduatorie di terza fascia e non. Come leggiamo da Orizzonte Scuola, il […] L'articolo Personale ATA: novità su graduatorie, segreterie e controlli al 31/01 ...

Graduatorie ATA - modello D3 : come prepararsi alla scelta delle scuole : Tutti coloro che si sono iscritti nelle Graduatorie ATA sono in attesa del modello D3. Il modello D3 permetterà di scegliere le 30 scuole e sarà compilabile esclusivamente online. Si attende che il Miur dia il via alla compilazione, comunicazione che non arriverà se non prima tutte le segreterie delle scuole hanno registrato le migliaia […] L'articolo Graduatorie ATA, modello D3: come prepararsi alla scelta delle scuole proviene da ...

Graduatorie d'Istituto - III fascia ATA : ecco la provincia con posti vacanti Video : L’aggiornamento delle Graduatorie di istituto per il #personale Ata è stato rimandato di un anno a causa del notevole ritardo nell’elaborazione delle stesse. Inizialmente, le Graduatorie di circolo e di istituto, infatti, dovevano essere valevoli per il triennio 2017/2020, ma le segreterie scolastiche si sono ritrovate in difficolta' a causa dell’ingente numero di domande arrivato, circa due milioni. I modelli D1/2 sono stati compilati dagli ...

Scuola - prof senza laurea esclusi dalle Graduatorie : "In Puglia già applicata sentenza Consiglio di Stato" : Da Lecce parte la rivolta dei docenti. "Malgrado le rassicurazioni giunte dal Ministero dell'istruzione da Lecce arrivano già disposizioni negative sui nuovi...