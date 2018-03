Gra | guida ubriaco contromano di notte e uccide un uomo | è grave

Roma - guida ubriaco contromano di notte sul Gra e uccide un uomo : lui è Grave in ospedale - arrestato : ubriaco e contRomano si schianta nella notte sul Grande raccordo anulare contro una Ford Fiesta e uccide un 35enne. A perdere la vita è stato il Romano P. G., deceduto sul colpo, dopo il violento urto ...

Guida tv – I proGrammi del 20 marzo 2018 : La Guida TV di UnDueTre.com è, come sempre a vostra disposizione. La programmazione dettagliata di prima e seconda serata (e non solo) delle prime nove reti generaliste. Le principali proposte di altre cinquantaquattro reti, in chiaro e pay, sul digitale terrestre e satellitare. Un punto di riferimento per gli appassionati di televisione e per chi vuole un consiglio su ciò che può trovare all’interno del piccolo […] L'articolo Guida ...

Da oggi potete parlare con SuperGuidaTV Grazie all’assistente di Google : A partire da ieri, lunedì 19 marzo 2018, anche in Italia sono state rese disponibili le prime app create appositamente per l’Assistente Google su telefoni Android e iPhone: attraverso la sezione Esplora gli utenti potranno utilizzare l’Assistente Google per fare cose in un modo nuovo e interagire con i servizi che amano di più. Cos’è Google Assistant Google Assistant è l’assistente virtuale realizzato da Google per i dispositivi ...

Donna uccisa da auto a guida autonoma : Uber sospende i test | Video | Perché è così difficile proGrammarle? : Ferme le sperimentazioni in tutte le città, San Francisco, Pittsburgh, Phoenix e Toronto dopo che una delle vetture ha colpito una passante a Tempe, Arizona

FRANCIA - GUIDA ALPINA SALVA MIGraNTE INCINTA/ Video - rischia 5 anni di carcere : “non sono pentito - lo rifarei” : Una GUIDA ALPINA che ha messo in salvo una MIGRANTE nigeriana che stava partorendo sulle montagne tra la FRANCIA e l'Italia è stata arrestata dai gendarmi francesi: rischia 5 anni di carcere(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:10:00 GMT)

Guida alpina rischia il carcere per aver soccorso miGranti : In Francia le leggi sull'immigrazione sono piuttosto severe e ora una persona che voleva solo fare del bene e che si è ritrovato in una situazione di pura emergenza rischia addirittura di finire in carcere per cinque anni.È successo a una Guida alpina che lo scorso 10 marzo ha aiutato una famiglia di migranti nigeriani: una donna incinta all'ottavo mese, suo marito e i loro due figli di due e quattro anni e mezzo. La notizia è stata diffusa ...

Francia - salva miGrante incinta sulla neve/ Video - guida alpina rischia 5 anni di carcere "Trattati come cani" : Una guida alpina che ha messo in salvo una migrante nigeriana che stava partorendo sulle montagne tra la Francia e l'Italia è stata arrestata dia gendarmi francesi: rischia 5 anni di carcere(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Francia - guida alpina rischia 5 anni di carcere per aver salvato una miGrante incinta : La magistratura francese è decisa a non ammettere deroghe, neanche umanitarie per il volontario del gruppo "Refuge solidarie".

MiGranti - soccorre donna incinta al confine tra Italia e Francia : guida alpina rischia cinque anni di carcere : cinque anni di carcere per avere soccorso una donna all’ottavo mese di gravidanza che cercava di attraversare il confine. È la condanna che rischia una guida alpina francese. Il 10 marzo scorso, infatti, ha aiutato una donna nigeriana incinta che insieme al marito e due figli piccoli stava cercando di recarsi in Francia dall’Italia. La magistratura francese ha indagato la guida alpina con l’accusa di aver violato le leggi ...

Soccorre una miGrante incinta - guida alpina francese ora rischia 5 anni : Lo scorso 10 marzo aveva cercato di trasportare in ospedale la donna africana, che era in travaglio sulle Alpi tra la neve 1900 metri d’altitudine

FRANCIA - SALVA MIGraNTE INCINTA SULLA NEVE/ Guida alpina rischia cinque anni di carcere : Una Guida alpina che ha messo in salvo una MIGRANTE nigeriana che stava partorendo sulle montagne tra la FRANCIA e l'Italia è stata arrestata dia gendarmi francesi: rischia 5 anni di carcere(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Guida alpina soccorre miGrante incinta al confine italo-francese : rischia 5 anni di carcere : Una Guida alpina ha cercato di salvare una migrante nigeriana incinta all'ottavo mese e l'ha trasportata in macchina oltre il confine italo-francese. Per questo motivo, l'uomo è stato indagato dalla magistratura francese e ora rischia fino a 5 anni di carcere per violazione delle leggi sull'immigrazione.Continua a leggere

Guida tv – I proGrammi del 19 marzo 2018 : La Guida TV di UnDueTre.com è, come sempre a vostra disposizione. La programmazione dettagliata di prima e seconda serata (e non solo) delle prime nove reti generaliste. Le principali proposte di altre cinquantaquattro reti, in chiaro e pay, sul digitale terrestre e satellitare. Un punto di riferimento per gli appassionati di televisione e per chi vuole un consiglio su ciò che può trovare all’interno del piccolo […] L'articolo Guida ...

Guida alpina soccorre una miGrante incinta al confine francese : rischia 5 anni di carcere : Una Guida alpina francese rischia cinque anni di carcere per aver soccorso una donna nigeriana, all’ottavo mese di gravidanza, che il 10 marzo stava cercando di attraversare il confine tra Italia e Francia insieme al marito ed ai due figli piccoli. L’uomo è stato indagato dalla magistratura francese per violazione delle leggi sull’immigrazione. A r...