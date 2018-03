Governo | Padoan vede soluzione in prossime settimane | no nuovo voto per ora

Di Maio chiude a Governo istituzionale e attacca Padoan : E che "la linea di politica estera del Movimento 5 stelle non tende a isolare l'Italia. L'Italia con noi resterà nell'Ue, alleata dell'Occidente e resterà all'interno della Nato".A quattro giorni ...

Di Maio : "No al Governo di tutti - gli italiani hanno scelto noi. Padoan irresponsabile" : Ed è durissimo con il ministro dell'Economia del governo Renzi: "Le nostre misure economiche saranno sempre ispirate alla stabilità del Paese: non vogliamo trascinare le dinamiche economiche nelle ...

Elezioni - Padoan : “Italia elemento di incertezza per l’Ue. Governo lavora al Def - i partiti affiancheranno loro documenti” : “Nel presentare la situazione dell’Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“. A ricordarlo è stato il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan al termine dell’Ecofin, la riunione dei responsabili delle Finanze dell’Unione. “Tutti (all’Eurogruppo e all’Ecofin, ndr) mi hanno chiesto cosa succederà in Italia e gli ho detto ‘non lo so’. Credo che sia la ...

Padoan : «In Ue incertezza sull’Italia» Salvini : «Il Governo? Mai con il Pd» : «A chi mi chiede degli scenari politici futuri la mia risposta è “non lo so”» dichiara il ministro dell’Economia, nella conferenza stampa dopo l’Ecofin a Bruxelles

Padoan - l'Ue faciliterà transizione con il nuovo Governo : Il governo uscente sta lavorando solamente al quadro tendenziale. Lo assicura il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, oggi 12 marzo 2018 a Bruxelles per la riunione dell'Eurogruppo

Conti pubblici - Padoan : Ue aspetta nuovo Governo per dare pagella all'Italia : ... che comprende gli aggiornamenti in base alla variazione delle variabili esogene dell'economia mondiale e alle nuove proiezioni del Pil della finanza pubblica definite in base a questo quadro'. ...

Ue : ministro Economia Padoan incontra Dombrovskis a Bruxelles - Governo lavora su quadro tendenziale : Ho anche ribadito una cosa che spero sia nota ormai a questo punto", cioè che "il governo sta lavorando sul quadro tendenziale" , in relazione al documento di Economia e finanza-Def, , "che comprende ...

