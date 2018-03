Governo | M5S-Lega o istituzionale | testa a testa in sondaggio ‘Porta a Porta’

Monti : “Un Governo solo Lega-M5S? Non è scontato - sono troppo diversi” : Mario Monti, ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo, non ritiene che il voto italiano sia stato una protesta contro l'Ue: "È un voto contro l’establishment politico italiano, perché non è riuscito a risolvere i problemi che il Paese".Continua a leggere

GOVERNO e nomine Camere: Di MAIO "noi decisivi, CHIEDIAMO la presidenza della Camera". Toto-nomi e asse Lega-M5s: al Senato centrodestra diviso tra Bongiorno, Romani e Bernini

M5s - Di Maio ai neoeletti : 'L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il Governo' : "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, accogliendo a ...

Governo Lega-M5s - Toti : "Di Maio indubbiamente interlocutore" : Il governatore ligure forzista precisa: "Ma non significa essere d'accordo. L'importante è il centrodestra unito" Governo Lega-M5s, ora Berlusconi apre a Di Maio

Sondaggi elettorali Politici, prime stime post-Elezioni verso il nuovo Governo: M5s al 34%, Salvini raggiunge il Partito Democratico al 18%, Berlusconi crolla al 12%.

SONDAGGI elettorali POLITICI, prime stime post-Elezioni verso il Nuovo Governo: M5s al 34%, Salvini raggiunge il Partito Democratico al 18%, Berlusconi crolla al 12%.

Camere e Governo : sfida tra Centrodestra e blocco M5S-Partito Democratico : Nel momento in cui le ipotesi per la formazione di un nuovo Esecutivo si facevano difficili, il campo visivo (e di battaglia) si sposta sul Parlamento. Matteo Salvini ha alzato il telefono, da buon leader, ed ha contattato personalmente Luigi Di Maio. Oggetto dello scambio, definito “franco e cordiale” dai rispettivi staff, è stato un accordo tacito e veloce sulle presidenze delle Camere. Di Maio è stato chiaro: a noi la Camera, resta il Senato. ...

Pd - Orfini : “Referendum tra iscritti? Non è necessario. La nostra gente non ci vuole al Governo con M5S o Lega” ed attacca Franceschini e Veltroni : Sul futuro governo è stata avanzata l’ipotesi di un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico per decidere cosa fare. Il Presidente dem Matteo Orfini, che si presenterà dimissionario alla prossima Assemblea Nazionale del partito, è molto critico: “Non credo onestamente ce ne sia la necessità in questo caso. Io che giro tra i circoli del nostro partito, vedo che i nostri iscritti condividono la decisione presa in Direzione ...

'Un Governo Lega-M5s? Si può fare'. Parla il sindaco preferito da Salvini : ... sopratutto nei metodi , hanno capito che la casta dei privilegiati ha fatto il suo tempo e la politica non potrà più essere così lontana dai cittadini come lo è stata in passato, , purtroppo nel ...

Pd - l’apertura dell’ex capogruppo Rosato : ‘Utile un referendum tra gli iscritti - anche sull’ipotesi di un Governo con M5s’ : Tra mille distinguo e altrettante correnti interne, nel Pd c’è un tema che inizia a diventare così trasversale da poter rappresentare un punto di ripartenza: il referendum tra gli iscritti sulla possibilità di allearsi per fare un governo. Dopo Emiliano, Chiamparino e Cuperlo, l’ultimo a esprimersi in tal senso è stato il deputato Ettore Rosato, capogruppo uscente dei dem alla Camera, padre del Rosatellum, nonché da sempre ...

SONDAGGI e scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Alleanza Di Maio e Salvini invece..

Rosato (PD) : “Governo Pd-M5s? Io contrario - ma va bene se decidono gli iscritti con referendum” : Un governo con i 5 Stelle? Per il dem Ettore Rosato l'ipotesi non è percorribile, ma apre a un referendum interno alla comunità del Partito Democratico: "Non sono d'accordo a fare un governo con i 5 stelle, ma su decisioni importanti potrebbe essere utile una consultazione degli iscritti, anche sulla possibilità eventuale di fare un governo.Continua a leggere