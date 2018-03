: RT @MediasetTgcom24: Miranda di Sex & The City si candida a governatore di New York #usa - BencivengaPierf : RT @MediasetTgcom24: Miranda di Sex & The City si candida a governatore di New York #usa - tznlucas : RT @MediasetTgcom24: Miranda di Sex & The City si candida a governatore di New York #usa -

L'attrice di 'Sex and the City' Cynthia Nixon si candida per l'elezione deldi New York. Lo ha annunciato lei stessa: sfiderò ilAndrew Cuomo alle primarie democratiche di settembre, ha scritto sul web. L'interprete del personaggio '', dichiaratamente gay,attivista liberale, nessuna esperienza politica, vuole battere Cuomo che è in carica dal 2011,nei precedenti 4 anni procuratore generale, figlio maggiore del tre voltenewyorkese Mario Cuomo, esponente di spicco della comunità italiana.(Di martedì 20 marzo 2018)