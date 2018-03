Governatore NY : 'Miranda - sex&politics?' : 03.14 L'attrice di 'Sex and the City' Cynthia Nixon si candida per l'elezione del Governatore di New York. Lo ha annunciato lei stessa: sfiderò il Governatore Andrew Cuomo alle primarie democratiche di settembre, ha scritto sul web. L'interprete del personaggio 'Miranda', dichiaratamente gay,attivista liberale, nessuna esperienza politica, vuole battere Cuomo che è in carica dal 2011,nei precedenti 4 anni procuratore generale, figlio maggiore ...

