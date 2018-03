Google Play facilita il cambio di paese e permette test interni agli sviluppatori

Con Google Play Instant si gioca su Android senza installare nulla : (Foto: Google) Era l’anno scorso quando nel Play Store di Google iniziavano a farsi strada le prime Instant app, app speciali che per essere eseguite non avevano bisogno di essere installate e che, nei piani della casa di Mountain View, avrebbero rivoluzionato il modo di intendere il software su smartphone. Quel progetto è ancora attivo, ma da poche ore ha iniziato a coinvolgere anche un’altra, fondamentale categoria di app: i ...

Nel Google Play Store arrivano i video annunci pubblicitari : Il team di Google aumenterà la pubblicità del Google Play Store nei prossimi mesi con l'aggiunta di annunci video. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Google lancia Instant Play - aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay : Goog,e presenta Google Play Instant per provare giochi e app, aggiorna Maps e App Google, aggiunge la possibilità di acquistare biglietti per i mezzi pubblici su Google Pay e premi per gli utenti che si registrano prima della pubblicazione dei giochi.

Google Play Instant per provare i videogiochi android prima di acquistarli : Google Play Instant è il nuovo servizio per android che vi permette di provare i videogiochi sul vostro dispositivo mobile prima di decidere di acquistarli: ecco come funziona.Con l’apertura della Game Developers Conference che si sta tenendo in queste ore a San Francisco, Google ha voluto presentarsi al meglio mostrando a grande pubblico il nuovo servizio Play Instant.Google Play Instant: il nuovo servizio per poter provare i videogiochi ...

Google svecchia così l’interfaccia web del Play Store : La versione web del Google Play Store gode ora di vari cambiamenti estetici che non ne stravolgono tuttavia lo stile. Big G introduce ora una nuova interfaccia che in sostanza ridisegna vari aspetti che riguardano le immagini e gli screenshot dei contenuti da una parte, e la sezione relativa alle recensioni dall'altra fra i cambiamenti minori. L'articolo Google svecchia così l’interfaccia web del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Android security report 2017 : Google celebra Play Protect - patch di sicurezza e Project Treble : Appena un giorno fa abbiamo analizzato i risultati del "bad ads" report di Google relativo allo scorso anno, quest'oggi invece è il turno dell'Android security report 2017, reso pubblico da Google in giornata. Tre i principali protagonisti: Google Play Protect, le patch di sicurezza e Project Treble su Android Oreo.

Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app : Direttamente da Big G Arriva una novità meramente estetica che riguarda il Google Play Store per i tablet. A beneficiare dei nuovi cambiamenti estetici sono soltanto le pagine delle app che ora, dopo aver occupato per tutta la larghezza gli ampi schermi dei tablet, hanno ora a disposizione una sola colonna centrale sfumata ai lati.

Nuovo update su Google Play per l'app Apple Music : Grazie a questa applicazione, chi ha attivato il servizio Apple Music , prova gratuita di 3 mesi, costo successivo 9,99' al mese, può ascoltare i brani in streaming, gestire le Playlist, accedere ...

Google Play Film introduce una nuova barra di navigazione inferiore e prepara una nuova guida : Google ha da poco rilasciato nel Play Store la nuova versione di Google Play Film, arrivato alla versione 4.2 con alcune novità e alte

Ecco la nuova beta di Tasker - finalmente nel Google Play Store Beta program : Arriva in giornata un'importante notizia riguardante Tasker: la prima build Beta della nota applicazione è stata resa disponibile e il dettaglio più interessante è che entrerà finalmente nel Google Play Store Beta program. Gli utenti Beta potranno installare le nuove build in modo molto più comodo, senza aver bisogno di scaricare ed installare APK.

Spotify e la ribellione degli utenti con versione Craccata : 1 stella sul Google Play Store : Scoppia il caso Spotify, l’applicazione che permette di ascoltare musica in mobilità, con tutti gli utenti che senza più la versione “Craccata” danno 1 stella e commenti negativi sul Play Store.Spotify è da tempo riconosciuta come una delle migliori applicazioni in assoluto sia su piattaforma Android che Apple iOS per ascoltare musica in completa mobilità.Non vi serve infatti scaricare la musica sul vostro dispositivo mobile, ...

Google Play Film mostra la dicitura 4K su Android TV - ma la risoluzione resta HD : I contenuti precedentemente acquistati su Google Play Film includono in alcuni casi la dicitura "4K" su Android TV, ma poi restano disponibili al massimo alla risoluzione Full-HD: si tratta di un bug o del segno che qualcosa sta per cambiare?

Google Maps Go disponibile in Italia : ora potete scaricarla dal Play Store : Google espande la compatibilità di Google Maps Go, la versione alleggerita di Google Maps lanciata verso la fine dell'anno passato, e fa sì che sia installabile in qualsiasi dispositivo, anche in Italia.

Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si aggiorna e permette di accendere il display con Google Assistant : Huawei Mate 10 Pro, con particolare riferimento al modello destinato al mercato dell'America Latina, si aggiorna e rende possibile accendere il display con Google Assistant. Una feature molto comoda quando ad esempio si hanno le mani occupate. Per sapere se e quando questa nuova feature arriverà anche sui vostri Mate 10 Pro e sui vostri altri smartphone Huawei e Honor, continuate a seguirci.