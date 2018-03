Gli sviluppatori di God of War parlano dell' inclusione di elementi RPG

Gli ex sviluppatori di The Division e Hitman formano un nuovo studio chiamato Sharkmob : annunciato il primo progetto : Il nascente studio Sharkmob, un team di sviluppo recentemente formato da veterani di Ubisoft, ha rotto il silenzio attorno al suo primo progetto.Stando a quanto riportato da Games Industry, lo studio è diretto dall'ex CEO Massive e produttore esecutivo di The Division, Fredrik Rundqvist.Ad unirsi a lui ci sono altri esponenti di Ubisoft, tra cui il direttore tecnico di The Division, Anders Holmquist; il director IP Martin Hultberg; Il director, ...

Apple - WWDC 2018 / A San Jose la conferenza deGli sviluppatori dal 4 all'8 giugno : lancio di iOS 12 : Apple, WWDC 2018: a San Jose la conferenza degli sviluppatori dal 4 all'8 giugno: sarà lanciato iOS 12 e saranno presentati probabilmente nuovi hardware. Sale l'attesa.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:43:00 GMT)

Death Stranding : Gli sviluppatori parlano della creazione dei personaggi e del lavoro con attori famosi : C'è moltissima curiosità riguardo Death Stranding e questa non è certamente una novità, una curiosità determinata soprattutto dal fatto che si tratta del nuovo progetto di un certo Hideo Kojima. Il character designer Yoji Shinkawa, per alimentare ulteriormente curiosità, ha rilasciato un'intervista al sito francese Gameblog dando alcune brevi risposte sul processo di lavorazione del gioco.Quando gli è stato chiesto quanto sia diverso il processo ...

Spector : "i videogiochi violenti del video mostrato da Trump? Gli sviluppatori dovrebbero vergognarsi" : Vi abbiamo parlato dell'incontro incentrato sui videogiochi violenti tra il presidente USA, Donald Trump, e diversi rappresentanti dell'industria videoludica e vi abbiamo anche mostrato il video con cui Trump ha sostanzialmente aperto questo meeting. Proprio il video in questione, le scene mostrate e i giochi a cui appartengono sono al centro di una sorta di dibattito nato da un tweet pubblicato da Warren Spector.Per chi tra voi non lo ...

Perché Gli sviluppatori dietro Camelot Unchained non venderanno astronavi o castelli - intervista : Quando Camelot Unchained ha usato tutti i soldi ricevuti con il crowdfunding, Mark Jacobs ha preso una decisione che, per gli standard odierni, è inusuale: ha messo mano al portafogli e ha pagato lui stesso per lo sviluppo. Camelot Unchained non ha iniziato a offrire case o castelli o astronavi (che in questo caso sarebbero stati cavalli) per denaro vero, non è diventato un intossicante centro commerciale dove promettere supporto. La colpa del ...

Frostpunk : il nuovo gioco deGli sviluppatori di This War of Mine ha una data di uscita : Dopo aver dato uno sguardo al recente diario degli sviluppatori di Frostpunk, è arrivato il momento di scoprire quando il citybuilder sarà disponibile per PC.Come riporta Dualshockers, 11 bit Studios ha annunciato che il titolo verrà lanciato il 24 aprile 2018 per PC e ha svelato anche l'arrivo di una versione retail.Questa versione fisica si chiama "Victorian Edition" e includerà anche l'artbook "New London - The Art of Frostpunk".Read ...

Ready at Dawn : Gli sviluppatori di The Order : 1886 al lavoro su un nuovo action in terza persona non ancora annunciato : Ready at Dawn è il team responsabile della discussa esclusiva PlayStation 4, The Order: 1886, che, a quanto pare, sarebbe al lavoro su diversi fronti.Infatti, stando a quanto riportato da PlayStation Lifestyle, lo studio di sviluppo è ora impegnato nell'espansione di Lone Echo, titolo disponibile per Oculus Rift e nel lancio in Cina di Deformers.Tuttavia, sembra che i ragazzi di Ready at Dawn siano al lavoro anche su un altro progetto action in ...

Brevetto PlayStation 5 già in mano aGli sviluppatori? Cosa comporta : Lo sviluppo sull'uscita e lo sviluppo di PlayStation 5 è indubbiamente una delle indiscrezioni più attese e ambite da tutti i videogiocatori e utenti del colosso elettronico giapponese. Un nuovo rumor, nelle ultime ore, si fa strada in Rete e proviene ancora una volta da un noto insider. Parliamo di Marcus Sellar, un leaker che già questa mattina ci ha fornito un rumor circa l'arrivo di un possibile, nuovo Nintendo Direct previsto per giovedì ...

Le API non ufficiali verranno bloccate in Android P - ma Gli sviluppatori potranno chiederne di nuove : Arriva in giornata una notizia molto interessante a proposito della prossima versione di Android: in Android P le API non ufficiali verranno bloccate, tuttavia gli sviluppatori avranno la possibilità di richiedere nuove API di cui abbiano eventualmente bisogno. Il cambiamento sarà lento, graduale e contribuirà a rendere le app più stabili ed affidabili. L'articolo Le API non ufficiali verranno bloccate in Android P, ma gli sviluppatori potranno ...

Metro Exodus : Gli sviluppatori spiegano l'assenza del multiplayer : Metro Exodus è senza dubbio uno dei titoli più attesi dai giocatori e, ultimamente, gli sviluppatori hanno condiviso molti dettagli sul prossimo capitolo sella serie. Le ultime notizie erano incentrate più sull'aspetto tecnico ora, apprendiamo ulteriori dettagli forniti da Game Informer.Le recentissime novità condivise da 4A Games ci permettono di capire, finalmente, perché non sarà presente il multiplayer in Metro Exodus. Bisogna, innanzitutto, ...

Frostpunk : il citybuilder di 11bit Studios si mostra nel nuovo video diario deGli sviluppatori : L'interessante Frostpunk, il titolo realizzato dagli sviluppatori di This War of Mine, ha da poco ricevuto una finestra di uscita ufficiale, mentre ora sono emerse nuove informazioni sul gioco e immagini inedite, oltre a un video diario in cui il team parla di alcune delle caratteristiche basilari che saranno presenti nel citybuilder.Come riporta Dualshockers, il gioco di sopravvivenza e gestione della città con ambientazione post-apocalittica ...

Gli sviluppatori dell'interessante Mavericks : Proving Grounds rivelano perché il loro battle royale è diverso dagli altri : Una modalità battle royale in Call of Duty e secondo un rumor anche in Red Dead Redemption 2? Di questi tempi in cui PlayerUnknown's battleGrounds e Fortnite stanno ottenendo un successo impossibile da ignorare sembra che tutti siano pronti a salire sul carro del genere dei battle royale.Uno dei progetti più ambiziosi, in questo senso, è indubbiamente Mavericks: Proving Grounds, un survival da 1000 giocatori che vuole inizialmente proporre una ...

Two Point Hospital riceve il suo primo video gameplay con il commento deGli sviluppatori : Il successore spirituale di Theme Hospital, Two Point Hospital, è stato presentato da SEGA e Two Point Studios il mese scorso. I trailer iniziali del gioco hanno dato un piccolo assaggio di gameplay, ma niente di troppo sostanziale. Oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare uno sguardo più approfondito al titolo nel video condiviso dagli sviluppatori. Il filmato di gameplay è in realtà quello che è stato mostrato al recente ...

Gli sviluppatori di Metal Gear Survive celebrano e lodano Hideo Kojima con un messaggio nascosto nel gioco : Abbiamo già parlato del breve riferimento indiretto a Hideo Kojima presente all'interno di Metal Gear Survive. Un riferimento che in realtà va a tutti gli sviluppatori di Metal Gear Solid V e che, per quanto non così scontato considerando gli attriti e la rottura tra Konami e Kojima, non è di certo peculiare come il messaggio scovato da alcuni utenti.Un messaggio almeno in parte nascosto che sembra in un certo senso rivelare lo "schieramento" ...