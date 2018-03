Gli ex sindaci e l' attuale ricordano Franco Conti

FOTO : taGlio del nastro e sindaci in parata con auto storiche per l'Antica Fiera di San Gregorio : Rispetto agli anni passati, la storica Fiera ha aperto i battenti sabato e non domenica, per 9 giorni di festa con un ricco calendario di spettacoli, eventi, incontri e convegni. Il taglio del nastro ...

IL CONSIGliERE COMUNALE MARCO NILO A MELUCCI : «SUBITO LA CONFERENZA SINDACI PER I PRONTO SOCCORSO» : Su tematiche come queste l'appartenenza politica conta poco o nulla, conta il bene della città e dei suoi cittadini». NILO aggiunge: «Seppure da CONSIGLIERE di opposizione appartenente alla area di ...

Lecce e Avezzano - è anatra zoppa I sindaci sono in minoranza Cambiano Gli equilibri politici : Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar, dopo una lunghissima attesa: Lecce e Avezzano hanno i sindaci in minoranza. Nel Salento mutano gli equilibri politici e il centrosinistra torna a non avere i consiglieri sufficienti per andare avanti. Carlo Salvemini, dunque Segui su affaritaliani.it

CaGliari - a fuoco auto della sindaca di Villacidro. “Adesso basta - i sindaci sono lasciati soli” : L’auto della sindaca che per la seconda volte va in fiamme, con una ruota, la parte anteriore e il vano motore danneggiati. A meno di un anno dalla notte in cui la sua macchina venne incendiata il 27 maggio 2017, Marta Cabriolu, sindaca di Villacidro (Cagliari), denuncia un altro atto intimidatorio avvenuto domenica 11 febbraio intorno alle 22. Nella notte ignoti, forse usando la diavolina, hanno dato fuoco alla sua Ford ...

Amatrice - Pirozzi indagato : “Due pesi e due misure - voGliono distruggere un simbolo. Arrivata solidarietà da sindaci dem” : “Due pesi e due misure. vogliono distruggere un uomo, ma non ci riusciranno”. Così, dopo una conferenza stampa di pochi minuti, il sindaco di Amatrice e candidato presidente alla Regione Lazio Sergio Pirozzi ha commentato l’avviso di conclusione indagini a suo carico, in un’inchiesta che lo vede sotto accusa per omicidio colposo per il crollo di una palazzina. “Nei giorni scorsi il Prefetto di Rieti mi ha chiamato ...

La rivolta dei sindaci dem : Basta accoGlienza : Fino a ieri erano voci sparute, silenziate o passate in sordina. Ora però stanno diventando un coro più rumoroso: è quello dei sindaci del Pd, in prima linea nell'affrontare l'emergenza immigrazione e nel sedare le proteste dei cittadini per l'arrivo di nuovi profughi. Insomma, il mantra dell'accoglienza traballa anche a sinistra. Basti considerare il fallimento dello Sprar, il piano di ridistribuzione dei profughi voluto dal ...

Rifiuti : Gentiloni arriva a Palermo e gruppo sindaci Gli chiede incontro urgente : Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Un gruppo di sindaci del Palermitano ha chiesto al premier Paolo Gentiloni un incontro per discutere dell’emergenza Rifiuti in cui sono piombati una 50ina di enti locali della provincia di Palermo e Trapani, dopo lo stop al conferimento dei Rifiuti nella discarica di B

Ora Bolloré chiama a Parigi consiGlieri e sindaci di Telecom : L'appuntamento è in agenda domani e martedì, quando componenti del board e del collegio sindacale di Telecom Italia sono attesi negli uffici di Canal Plus in Avenue de Friedland a Parigi. La trasferta negli uffici di quelli che possono essere considerati i «cugini» d'Oltralpe - sia Telecom sia la società televisiva francese hanno infatti in Vivendi il proprio azionista principale - era stata pianificata sotto Natale ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - la verifica del cda su consiGlieri e sindaci (oggi - 19 gennaio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte da quota 3,9 euro. Le verifiche del cda su consiglieri e sindaci. Ultime notizie live di oggi 19 gennaio 2018(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 05:09:00 GMT)

Eventi a rischio - il capo della polizia polemizza con i sindaci : "Siamo stufi di fare la foGlia di fico" : La tragedia di piazza San Carlo, per la quale è indagato anche l'ex questore torinese, dà lo spunto a Gabrielli per rispondere a chi protesta contro la sua...

Rifiuti Roma - per altri due mesi neGli impianti della provincia di Frosinone : 35 sindaci Pd votano a favore : Mentre il ministro Gian Luca Galletti minaccia di “commissariare” il Comune di Roma facendo decidere alla Regione Lazio il sito dove realizzare l’inceneritore o la nuova discarica per smaltire i Rifiuti della Capitale, in provincia di Frosinone ben 35 sindaci del Partito democratico decidono di contravvenire agli accordi presi la scorsa estate, prorogando di almeno 2 mesi l’arrivo dei Rifiuti da Roma nell’impianto provinciale e non votando lo ...

Gori : se voGliamo sindaci capaci bisogna pagarli il giusto : Milano, 15 gen. (askanews) 'Sono tra le persone fortunate che può permettersi di fare il sindaco (guadagno mi sembra 3500 lordi mi sembra, pur avendo una grande responsabilità. Ci sono molti sindaci ...

Serracchiani invia il manuale della buone maniere ai sindaci : "Il risotto si mangia con la forchetta - Gli abiti devono essere puliti e ... : Il risotto si mangia con la forchetta. La minestra non si "tira su". A tavola, prima di bere, ci si pulisce la bocca e non si parla mentre si mastica. Questi i "consigli" contenuti in una sorta di ...