Gli appuntamenti di martedì 20 a Bologna e dintorni Vito in cucina

Milano Digital Week - Gli appuntamenti da non perdere di venerdì 16 marzo : L'applicazione suggerisce agli utenti i migliori spettacoli di danza, permette agli spettatori di chattare direttamente con il teatro, prevede promozioni in foyer attraverso tecnologia iBeacon. La ...

Agenda macro : Draghi e non solo - ecco Gli appuntamenti clou della settimana : Ottava con diversi dati macro in Agenda e che gira intorno al discorso del governatore della Bce Mario Draghi a Francoforte e iniziata oggi con la riunione dell'Eurogruppo sul tema Brexit.

Sbocciano le fioriture ai Giardini di Sissi : una primavera ricca di appuntamenti per tutta la fami Gli a : Un calendario straordinario, ricco di appuntamenti per tutta la famiglia , quello di quest’anno ai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Sarà la fioritura di oltre 300.000 bulbi, tra peonie, rododendri, tulipani e ciliegi, ad accogliere i visitatori che vorranno prendere parte alle esperienze sorprendenti, offerte dai Giardini di Sissi nel magico periodo primaverile. Si parte con lunedì 2 aprile 2018, il giorno di Pasquetta, con la Caccia al Tesoro ...

A Milano è «Tempo di Libri» : Gli appuntamenti in fiera : Tombola letteraria, oroscopo in diretta e playlist d’autore: per la seconda edizione di Tempo di Libri (dall’8 al 12 marzo) a fieraMilanocity le lancette si fermano e catturano la magia delle parole in 650 appuntamenti con 900 ospiti, dal maestro del giallo John Grisham al biografo di Primo Levi Ian Thomson. Ogni giorno è un sentiero tematico: Donne, Ribellione, Milano, Libri e immagine e Mondo digitale. Si viaggia in America con Joe ...