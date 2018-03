Giro di Catalogna 2018 2^ tappa streaming video e diretta tv | percorso | orario

Giro di Catalogna 2018 : Alvaro Hodeg domina la prima volata a Calella! : Si è risolta con una volata atipica la prima tappa del Giro di Catalogna 2018, 152 chilometri con partenza ed arrivo a Calella. Il vento favorevole, infatti, ha sospinto il gruppo ad altissime velocità: successo netto per il giovane colombiano Alvaro Hodeg, alla seconda vittoria consecutiva dopo che venerdì scorso si era imposto alla Handzame Classic. Nella prima parte di gara erano andati in fuga Tom Bohli (BMC), Jesus Ezquerra (Burgos-BH), ...

Giro di Catalogna 2018 : gli italiani al via e le loro ambizioni. Fabio Aru e Davide Formolo per la generale : Domani, da Calella, prenderà il via il Giro di Catalogna 2018. Una breve corsa a tappe di sette giorni che porterà gli atleti fino a Barcellona. Saranno una decina i corridori italiani impegnati: vediamo con quali ambizioni. Fari puntati, ovviamente, su Fabio Aru, la punta tra gli azzurri presenti. Il sardo, dopo una Tirreno-Adriatico discreta ma non eccezionale potrebbe trovare un colpo di pedale ancora migliore e confrontarsi con avversari ...

Giro di Catalogna 2018 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Domani prenderà il via il Giro di Catalogna 2018, una breve corsa a tappe che quest’anno presenterà un campo partenti di tutto rispetto. In particolare, per quanto riguarda gli uomini di classifica: basti pensare alla presenza di Nairo Quintana e Alejandro Valverde, Fabio Aru e Rigoberto Uran, i gemelli Yates e Thibaut Pinot. Questo grazie, in teoria, al percorso e alle condizioni meteo che anche in questo periodo dell’anno ...

Giro di Catalogna 2018 : Fabio Aru sfida Alejandro Valverde e Nairo Quintana : Nella giornata di domani inizierà il Giro della Catalogna 2018: una breve corsa a tappe piuttosto impegnativa che per la sua collocazione nel calendario può rappresentare un ottimo avvicinamento ai grandi appuntamenti dei prossimi mesi. Tanti gli atleti di spessore presenti: andiamo a vedere quali sono i favoriti per il successo in classifica generale. La Movistar, con ben tre uomini di classifica, sarà il faro della corsa. Alejandro Valverde, ...

Giro di Catalogna 2018 - il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Due arrivi in salita e tante montagne : Lunedì inizierà il Giro di Catalogna, breve corsa a tappe che caratterizzerà tutta la settimana successiva per concludersi domenica. Un’occasione importante per diversi atleti per “scaldare” la gamba in vista della stagione delle Classiche delle Ardenne o dei Grandi Giri, che ormai sono sempre più vicini. Non a caso, atteso un parterre di prima importanza in partenza, con diversi scalatori di altissimo livello, a partire dalla ...

