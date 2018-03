Giovedì 22 febbraio a Roma ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl

Ascolti TV | Giovedì 22 febbraio 2018. Don Matteo vince con il 27.9% - Taken 11.3%. L’Europa League su TV8 al 6% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.705.000 spettatori pari al 27.9% di share. Su Canale 5 Taken – La Vendetta ha raccolto davanti al video 2.747.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 384.000 spettatori pari all’1.5% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di 90 Special ha intrattenuto 1.246.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 La Grande ...

Estrazione VinciCasa di Giovedì 22 Febbraio 2018 : Estrazione VinciCasa di giovedì 22 Febbraio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 53, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 22/02/2018 Combinazione Vincente 10 15 30 36 38 COMMENTO – Nell’Estrazione odierna del VinciCasa nessuno centra il 5, sono 25 le vincite con punti 4, ognuno vince 209,88 €. A seguire tutte le quote complete del […]

Estrazione SuperEnalotto di Giovedì 22 Febbraio 2018 : Estrazione SuperEnalotto di giovedì 22 Febbraio 2018, ecco la sestina vincente e numeri jolly e superstar, estratti nel concorso numero 23 di oggi. Estrazione SuperEnalotto di giovedì 22/02/2018 Combinazione Vincente Jolly SS 9 40 45 70 76 81 39 28 La prossima Estrazione sarà effettuata sabato 24 Febbraio 2018 COMMENTO – Il 13 massimo ritardatario del SuperEnalotto non si vede […]

Estrazione 10eLotto di Giovedì 22 Febbraio 2018 : Estrazione 10eLotto, ecco i 20 numeri vincenti estratti giovedì 22 Febbraio 2018, legati al gioco del Lotto. Estrazione 10eLotto di giovedì 22/02/2018 Combinazione Vincente 1 3 7 14 17 23 24 31 35 45 48 51 52 53 55 57 63 71 79 88 Numero Oro 14 Doppio Oro 14 -53 Vai all’Estrazione Lotto del 22 Febbraio 2018 COMMEMTO Nell’Estrazione […]

Estrazione Lotto di Giovedì 22 Febbraio 2018 : Estrazione Lotto di giovedì 22 Febbraio 2018, concorso numero 23, ecco i cinque numeri estratti per ogni singola ruota. Estrazione Lotto di giovedì 22/02/2018 NAZIONALE 70 6 24 76 19 BARI 14 53 88 9 42 CAGLIARI 51 52 17 44 87 FIRENZE 48 17 45 60 59 GENOVA 79 24 3 7 66 MILANO 31 79 73 70 83 NAPOLI […]

SuperEnalotto - Lotto e 10eLotto : estrazione di Giovedì 22 febbraio 2018 - i numeri vincenti : SuperEnaLotto, Lotto e 10eLotto: le combinazioni vincenti estratte giovedì 22 febbraio 2018. Il fatidico '6' continua a latitare, proprio per questo motivo il jackpot del...

Piazzapulita - ospiti e anticipazioni Giovedì 15 febbraio : Lo streaming della puntata di Piazza Pulita di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Piazzapulita elezioni del 4 marzo ma non solo Lo scontro su immigrazione e sicurezza. ...

TG Olimpico - edizione pomeridiana Giovedì 22 febbraio : Italia in doppia cifra - Arianna Fontana ci regala il bronzo

L'intervista - Michelle Hunziker ospite da Costanzo : stasera - Giovedì 22 febbraio 2018 : La showgirl svizzera si svela davanti alla telecamere di Canale5, dopo la conduzione del Festival di Sanremo.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di Giovedì 22 febbraio. Arianna Fontana macchina da medaglia. Wierer croce e delizia : LE pagelle DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO) Arianna Fontana, 9: da clonare! Una medaglia a Torino 2006, ancora 15enne, una a Vancouver 2010, tre a Sochi 2014, tre a PyeongChang 2018, dove finalmente si è materializzato anche l’agognato oro. Siamo di fronte ad una vera e propria macchina da podi. Una fuoriclasse immensa, ormai di diritto tra i più grandi sportivi italiani della storia. Per i ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Giovedì 22 febbraio : Arianna Fontana ci regala la DECIMA! Bronzo nei 1000 metri! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di Giovedì 22 febbraio. Arianna Fontana ci regala il bronzo! : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di giovedì 22 febbraio. SNOWBOARD: Big Air femminile: 1. Anna Gasser (Austria) 2. Jamie Anderson (USA) 3. Zol Sadowski Synnott (Nuova Zelanda) FREESTYLE: Half pipe maschile: 1. David Wise (USA) 2. Alex Ferreira (USA) 3. Nico Porteous (Nuova ...

I Fatti Vostri : Oroscopo Paolo Fox - Giovedì 22 febbraio : Paolo Fox è tornato questa mattina sulle frequenze di Radio LatteMiele con il consueto appuntamento con le previsioni e l’Oroscopo di oggi, giovedì 22 febbraio. Scopriamo come se la passano i dodici segni dello zodiaco, in attesa di scoprire il numero di stelle assegnate durante la diretta televisiva de I Fatti Vostri su Rai 2. Oroscopo del 22 febbraio 2018 di Paolo Fox Chi sale e chi scende nella consueta scala di Paolo Fox? Scopriamolo ...