Giornata mondiale dell’acqua | affrontare le alluvioni con Borges e praticità

Giornata mondiale delle Foreste : Greenpeace denincia tagli illegali in Amazzionia mentre in Italia arriva la leader indigena : 1/8 Fábio Nascimento ...

Perché la Giornata mondiale della felicità si celebra il 20 marzo : Il 20 marzo si celebra la giornata internazionale della felicità, ma non tutti sanno perché. A istituirla il 28 giugno del 2012 fu l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, motivo per cui vene festeggiata in tutti i Paesi membri. Perché una giornata della felicità Le motivazioni sono racchiuse nella risoluzione A/RES/66/281 che stabilisce: “L'Assemblea generale [...] ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Punto alla Liegi. Per vincere il Mondiale servirà la Giornata perfetta” : Non si sono spenti gli echi della grande impresa di Vincenzo Nibali nella Milano-Sanremo 2018. Nella “Classica Monumento” per eccellenza il siciliano ha scritto un’altra pagina importante della sua straordinaria carriera che lo ha reso unico nel suo genere, essendo un corridore in grado di vincere grandi corse a tappe e prove in linea di tradizione. Qualche ora comunque è passata e Vincenzo inizia a realizzare la portata della ...

E' la Giornata mondiale della Felicità : sorridi con gli animali più contenti del mondo : Per riuscire a strapparvi un sorriso, vi proponiamo i 10 animali più contenti del mondo, sperando che ognuno di noi riesca a trovare ogni giorno, il modo per essere felice. a" data-cycle-paused="true"...

Giornata mondiale della Felicità - i profumi dalle note felici : Gli scienziati ci stanno ancora lavorando. E forse ci lavoreranno ancora a lungo. Perché trovare la formula universale del profumo della felicità è una scommessa da un miliardo di note e altrettante emozioni, età, diversità culturali. Tuttavia è bello pensare che, in fondo, dentro a ciascuno di noi esista un mix di note che ci fa dire « Sì, tu riesci ogni giorno a farmi felice». Qualcosa, insomma, in grado di provocarci un bellissimo shock ...

Giornata mondiale della salute orale : Domani, 20 Marzo 2018, si celebra la Giornata mondiale della salute orale, un evento promosso dalla World Dental Federation (Fdi), che coinvolge 110 Paesi. In questa Giornata si cercherà di divulgare maggiori informazioni per incoraggiare le persone a prendersi cura della salute orale e salvaguardare anche la salute generale e la qualità della vita. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e ...

Giornata mondiale della Felicità - cosa mangiare se ti senti giù : Lo sapevi? L' Italia è al 47esimo posto della classifica del World Happiness Report , il rapporto delle Nazioni Unite sulla Felicità percepita nel mondo. Per vivere al meglio la Giornata Mondiale della Felicità, che si celebra il 20 Marzo, e ritrovare il benessere emotivo in ogni momento è fondamentale mettere nel piatto i cibi giusti. Diversi ...

Giornata mondiale dell’Acqua e risparmio idrico : per Rio Mare -30% di consumo negli ultimi 7 anni : Rio Mare, leader nel mercato del tonno in scatola e impegnata da sempre nel ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, è riuscita negli ultimi 7 anni a ridurre di circa il 30% il consumo di acqua utilizzata per realizzare un’unità di prodotto finito (m3 acqua/tonnellata di prodotto finito) nello stabilimento di Cermenate (CO), fiore all’occhiello dell’Azienda e in grado di coniugare efficienza economica e attenzione all’ambiente. Un ...

L’ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali e migliaia di esperti per la Giornata mondiale dell’Acqua : Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso all’acqua sicura, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. “Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno”, ha spiegato l’attore Matt Damon, che da anni si dedica all’attivismo sul tema. Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare ...

Giornata mondiale Dell’Acqua : il Gruppo Sanpellegrino organizza laboratori educativi per bambini e famiglie : Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale Dell’Acqua, istituita dall’ONU nel 1992 con l’intento di sensibilizzare e promuovere azioni concrete per la tutela delle risorse idriche. Il Gruppo Sanpellegrino, azienda di riferimento nel mercato delle acque minerali, da sempre mette al centro del proprio operato la tutela di questa preziosa risorsa, fondamentale per la vita. Proprio per questo, l’azienda anche quest’anno celebra con orgoglio questa ...

21 Marzo 2018 Giornata mondiale della poesia : ricordando Alda Merini : Nel 1993 incontra Alda Merini e dalla loro collaborazione durata sedici anni che Merini definiva «matrimonio artistico» sono nati numerosi spettacoli che li hanno visti protagonisti sul palcoscenico ...

Giornata mondiale del sonno : dormire bene fa bene al sesso : Il 16 marzo è la Giornata mondiale del sonno e, per l’occasione, molti centri sanitari offrono visite e consulenze gratuite perché dormire (bene) è una cosa seria. Così tanto che la connessione con il sesso è tutt’altro che campata per aria. dormire poco e male, determina difficoltà nella vita sessuale, e viceversa: poco sesso può causare disturbi del sonno. Tutto questo, naturalmente dipende dallo stress, che influisce negativamente ...

Oggi è la Giornata mondiale del Sonno. I consigli per dormire meglio : attenti a lavarvi i denti... : ... 'Quando il sonno è sano, felicità e salute abbondano' 2016: 'Il buon sonno è un sogno possibile' 2017: 'Dormi in modo sano, la vita ne gioverà' 2018: 'Unisciti al mondo del sonno e proteggi i tuoi ...

#GiornataMondialeDelSonno 2018 : che non diventi solo business : Il 16 marzo si celebra l'evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del sonno. La giornata mira a promuovere i comportamenti protettivi nei confronti delle alterazioni e dei disturbi del sonno. Sono previste iniziative, eventi e manifestazioni nella maggior parte dei Paesi del mondo.In questo anno, la giornata pone al centro l'attenzione per il rispetto dei ritmi biologici dell'individuo, all'interno dei quali ...