Giornata della Felicità | il kimchi è il nuovo cibo salva-umore | ecco di cosa si tratta

Giornata europea della musica antica : In occasione della Giornata europea della musica antica , i Concerti del Conservatorio Tartini in collaborazione con il Festival Wunderkammer - Trieste , propongono mercoledì 21 marzo alle 20.30 in ...

Video/ Cosenza Lecce - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 30Giornata - : Video Cosenza Lecce , 0-1, : highlights e gol della partita valida nella 30giornata di Serie C. Giallorossi al successo grazie alla rete di Saraniti.

Giornata Internazionale della Felicità : ecco i 10 cibi che fanno bene all'umore : In occasione del 20 marzo, Giornata Mondiale della Felicità , Uber Eats rivela in collaborazione con Jozef Youssef, chef e studioso di gastronomia sperimentale, i 10 cibi che, secondo la scienza, migliorano l'umore. Migliorare la vita delle persone consegnando piatti gustosi e facendo risparmiare tempo prezioso, è anche l'obiettivo di Uber Eats. Ma cosa spinge i clienti ad ordinano ...

Video/ Cosenza Lecce (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ Giornata) : Video Cosenza Lecce (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Giallorossi al successo grazie alla rete di Saraniti firmata al 74'.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Video/ Casertana Fondi (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ Giornata) : Video Casertana Fondi (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 30^ giornata della Serie C. I falchetti trovano la vittoria grazie alla rete di Alfageme.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:16:00 GMT)

Giornata della Felicità : 10 vacanze ideali per sentirsi felici : Proviamo a chiudere gli occhi e a pensare alla felicità. La maggior parte di noi si proietterà sotto il sole, in riva al mare, o magari sulla cima di una montagna, o ancora, alla scoperta di una grande metropoli in compagnia della propria dolce metà. Insomma, viaggiare ed essere felici sembra andare di pari passo per noi italiani, e a confermarlo arriva il sondaggio realizzato dal portale Lastminute.com: il 67% dei nostri connazionali associa la ...

Oggi è la Giornata internazionale della Felicità : cinque consigli da ricordare - : STARE DIRITTE Questo potrebbe sembrare un trucco per far felici mamme e nonne, ma anche in questo caso è tutto dettato dalla scienza. Come ha spiegato lo psicologo Joseph Cilona a Bustle , mantenere ...

Oggi è la Giornata della felicità e la buona notizia è che si può imparare a essere felici : Ma ora la scienza ci dà una spiegazione razionale dei motivi per cui siamo più o meno felici , e delle strategie che possiamo mettere in atto per evitare di autosabotarci. Per esempio, smettere di ...

Video/ Carpi Pro Vercelli (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ Giornata) : Video Carpi Pro Vercelli (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie B. Ai falconi basta la doppietta di Melchiorri. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:06:00 GMT)

La Giornata della Felicità - una baggianata inventata dall’Onu : Devo ammettere che questa mi mancava. Sapevo della Giornata della donna, di quella del papà, di quella della memoria, ma di quella della Felicità proprio no. E invece esiste: si celebra (si fa per dire) il 20 marzo, giusto il giorno dopo quella del papà. E dodici giorni dopo quella della donna. Marzo insomma è un mese di ricorrenze. Ma questa, a differenza delle altre, è di istituzione molto recente, data al 28 giugno 2012, ed è una pensata ...

E' la Giornata Mondiale della Felicità : sorridi con gli animali più contenti del mondo : Per riuscire a strapparvi un sorriso, vi proponiamo i 10 animali più contenti del mondo, sperando che ognuno di noi riesca a trovare ogni giorno, il modo per essere felice. a" data-cycle-paused="true"...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 22^ Giornata di Serie A 2018 : tripletta devastante per Alessandro Patias - carisma e talento per Edgar Bertoni e Humberto Honorio : Sussulti italiani nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I portacolori del Bel Paese sono i baluardi delle rispettive squadre e a fare la differenza per le sorti dei propri club. La Lollo Caffè Napoli continua ad essere trascinata dal suo pivot azzurro, mentre la Luparense e l’Acqua&Sapone Unigross puntano sui propri talenti italiani per inseguire il primato, attualmente nelle mani della Came Dosson. Di ...

Giornata mondiale della Felicità - i profumi dalle note felici : Gli scienziati ci stanno ancora lavorando. E forse ci lavoreranno ancora a lungo. Perché trovare la formula universale del profumo della felicità è una scommessa da un miliardo di note e altrettante emozioni, età, diversità culturali. Tuttavia è bello pensare che, in fondo, dentro a ciascuno di noi esista un mix di note che ci fa dire « Sì, tu riesci ogni giorno a farmi felice». Qualcosa, insomma, in grado di provocarci un bellissimo shock ...

Basket femminile - Serie A 2018 : le migliori italiane della 21a Giornata. Martina Bestagno top scorer. Bene Crippa e Pastore : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane della 21a giornata della Serie A1 Martina Bestagno: Venezia doveva riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro Schio del turno precedente e la Reyer ha trovato una preziosissima vittoria all’ultimo respiro contro la Passalacqua Ragusa. Decisiva una fantastica prestazione dell’azzurra che chiude con 24 valutazione, mettendo a referto 19 punti ed 8 rimbalzi, gli ultimi due ...